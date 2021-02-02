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02.02.2021 12:58
Рубрика: Общество

В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва" Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде на Мамаевом кургане в честь 78-й годовщины победы в Сталинградской битве прогремел "Выстрел памяти". Салюты также прошли в других городах-героях - Керчи, Новороссийске и Мурманске.

Фото: Центральный архив МО РФ
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, праздничный салют был произведен в 12:00 из двух 76-мм орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, состоялась церемония открытия после реставрации памятника танку Т-34, который участвовал в боях на улицах Сталинграда.

Бронемашина входила в состав танковой колонны "Челябинский колхозник", построенной на средства жителей Южного Урала на челябинском Кировском заводе в декабре 1942 года.

Справка "РГ"

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала переломной в Великой Отечественной войне. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тысяч немецки, румынских и итальянских солдат. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

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