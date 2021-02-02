В этом году в Крыму планируют благоустроить 111 дворов и 43 общественные территории. На эти цели предусмотрено 2,1 миллиарда рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля.

Все проекты должны быть подготовлены к 15 февраля, чтобы получить заключение экспертизы не позднее 15 марта. Больше всего дворов и общественных территорий благоустроят в Симферополе (17 и 5 соответственно) и Ялте (15 и 4).

Проект "Формирование комфортной городской среды", созданный для благоустройства общественных пространств и дворов, начался в 2017 году. Крым демонстрирует не лучшие результаты в его воплощении в жизнь по сравнению с другими регионами РФ. Причины тому - отсутствие в администрациях подготовленных кадров, которые занимались бы вопросами благоустройства городской среды, низкое качество представленных проектов, позднее подписание контрактов на выполнение работ. Нередко недобросовестные подрядчики срывали сроки или откровенно халтурили, спеша освоить бюджетные деньги.

Не стал исключением и 2020 год. Подрядчики не успели завершить до конца года благоустройство нескольких десятков дворов. Причины те же - тендеры проходили в мае-июне, работы начинались в лучшем случае в сентябре. У жителей многоэтажек много претензий к качеству. Закончить все пообещали в феврале. Но к середине января многие недочеты еще не были устранены. Вот несколько примеров.

В Симферополе на улице Ростовской разрушена часть дороги после всех основных работ, до сих пор не заасфальтировали полностью эти участки, не подключили уличное освещение, мусор не вывезли. На улице Московской не закончена пешеходная дорожка, нужен ремонт разрушенных при благоустройстве ступеней и основания крыльца одного из подъездов, горят не все фонари. В благоустраиваемом дворе на улице Гавена стоит вода после дождя, в том числе возле подъездов. Подрядчику указали на это, он обещал сделать уклоны для стока, даже приглашали геодезистов, но ничего не изменилось. Помимо этого, везде асфальт положен волнами, не установлены четыре лавочки и урны. На улице Спортивной груженный КамАЗ проехал по недавно благоустроенным тротуарам и продавил их. Также этот двор остается без освещения, как и весь район (поселок Аграрное) уже более шести лет.

Самые частые нарушения - оставленный после работ мусор, разрушения, смещение бордюров, установка скамеек и урн не в достаточном количестве, укладка некачественного асфальта с выбоинами, из-за чего образовываются лужи, отсутствие озеленения и многое другое.

Учитывая опыт прошлых лет, общественники сомневаются, что в этом году удастся завершить благоустройство дворов и общественных территорий к 1 июля. Хотя, теоретически, при определенных условиях, сделать это можно.

P.S.

Член правления Союза управдомов РК Игорь Ходатский рассказал, что проекты на 2021 год уже проходят экспертизу.

По его словам, проблема с реализацией программы "Формирование комфортной городской среды" комплексная. Многое зависит не только от срока проведения тендеров, но и от самих подрядчиков. Есть много примеров, когда работы выполняют субподрядчики, и они не справляются. Помимо этого, много пробелов в самих проектах - не учитываются перепады высот, необходимость строительства или реконструкции подпорных стен и водоотводов.

- Если работы будет выполнять подрядчик, у которого есть своя техника, есть ресурсы, все можно сделать вовремя. Хороший пример - Ялта, там у подрядчика, который занимался благоустройством общественных территорий, была своя материальная база, он сам выполнил все работы от проектирования, изготовления скамеек, урн, детских площадок до их установки, - говорит Игорь Ходатский.

Такой замкнутый цикл производства позволяет избежать разногласий между проектировщиками и подрядчиками, ведь часто эти работы выполняют разные компании и потом обвиняют друг друга в некачественном благоустройстве.