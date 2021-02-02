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02.02.2021 11:56
Рубрика: Власть

Помогут ярмарки

В Крыму утвердили план борьбы с безработицей
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 20(8371)
Официально зарегистрированных безработных в Крыму за 2020 год стало больше в девять раз. По данным вице-премьера - министра труда и социальной защиты Елены Романовской, на 1 января их число достигло 48 тысяч, при этом центры занятости предлагают лишь 12,8 тысячи вакансий. К концу года правительство РК планирует улучшить показатели: 46,6 тысячи человек будут трудоустроены, оформят статус самозанятого или откроют собственное дело. На реализацию программы предусмотрено почти 148 миллионов рублей.

Как отмечают в крымском правительстве, пандемия негативно сказалась на занятости населения, при этом кардинально изменился количественный и качественный состав граждан, обращающихся за помощью в поиске работы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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До апреля 2020 года на рынке труда ситуация была стабильна: уровень зарегистрированной безработицы оставался минимальным и не превышал 0,7 процента жителей работоспособного возраста, нагрузка на одну заявленную вакансию составляла 0,6 человека, спрос на рабочую силу опережал предложение. Но в начале декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы повысился в 8,8 раза, число безработных составило 48841 человек, то есть за год увеличилось в 9,2 раза. При этом количество иностранных работников сократилось почти в два раза, с 14,6 тысячи человек до 7,6 тысячи. В основном они были заняты в строительстве, на предприятиях общественного питания, оптовой и розничной торговли, в курортном секторе.

Помимо этого, в конце 2020 года 147 организаций со среднесписочной численностью 50997 человек заявили о планируемом высвобождении 3029 сотрудников в связи с ликвидацией или сокращением штата.

Анализ рынка труда по возрастной структуре показывает, что количество безработных в возрасте 25 - 29 лет выросло в 17,3 раза, а 20 - 24 лет - в 16,8 раза. Больше всего безработных в возрасте 30 - 49 лет - 66,7 процента. В основном нетрудоустроенные имеют среднее профессиональное образование.

По словам чиновников, сейчас на рынке труда наблюдается медленное восстановление. В Крыму, например, востребованы специалисты в сфере здравоохранения и социальных услуг (22,5 процента всех вакансий). На долю обрабатывающего производства приходится 11,3 процента вакансий, на образование - 10,9 процента.

Число вакансий в Крыму увеличилось на 34 процента

Планируется, что общая численность занятого населения к концу 2021 года составит 878 тысяч человек. При содействии службы занятости на работу устроятся не менее 22,1 тысячи граждан. Безработные смогут пройти профобучение, получить дополнительное образование. Единовременную выплату на открытие собственного дела получат 330 человек, а 22 безработным и членам их семей предоставят компенсацию за переезд в другой район или город для трудоустройства. Также с улучшением эпидемиологической ситуации специалисты центра занятости планируют вернуться к ярмаркам вакансий, на которые будут приглашены работодатели из других регионов.

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