В Крыму в ДТП погибли трое полицейских

В дорожной аварии в Кировском районе Республики Крым погибли трое сотрудников полиции, еще двое человек, один из которых полицейский, госпитализированы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ДТП произошло вечером во вторник, 2 февраля, на автодороге Кировское - Приветное.

- В темное время суток водитель автомобиля Skoda Fabia при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четверо сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин, - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что трое полицейских погибли на месте аварии, еще двое человек из ВАЗа доставлены в больницу. Травмы также получили водитель и пассажир Skoda Fabia.

В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия начали проверку, которая проходит под контролем руководства МВД по Республике Крым.