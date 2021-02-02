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02.02.2021 21:05
Рубрика: Происшествия

В Крыму в ДТП погибли трое полицейских

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

В дорожной аварии в Кировском районе Республики Крым погибли трое сотрудников полиции, еще двое человек, один из которых полицейский, госпитализированы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Центра медицины катастроф Республики Крым
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ДТП произошло вечером во вторник, 2 февраля, на автодороге Кировское - Приветное.

- В темное время суток водитель автомобиля Skoda Fabia при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четверо сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин, - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что трое полицейских погибли на месте аварии, еще двое человек из ВАЗа доставлены в больницу. Травмы также получили водитель и пассажир Skoda Fabia.

В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия начали проверку, которая проходит под контролем руководства МВД по Республике Крым.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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