В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой

МВД по Республике Крым выясняет причины стычки между пациентами феодосийской поликлиники, которые подрались из-за места в очереди к врачу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал о драке поступил в дежурную часть полиции Феодосии. Конфликт произошел, по предварительной версии, из-за того, что мужчины 40 и 46 лет отстаивали свое право первым попасть к врачу. После словесной перепалки пациенты перешли на кулаки.

- Во время драки 40-летний феодосиец нанес своему оппоненту удар в лицо, - уточнили в пресс-службе МВД. - Выйдя на улицу, мужчины продолжили выяснять отношения, где второй участник драки достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. В результате у одного мужчины зафиксированы телесные повреждения - закрытый перелом нижней челюсти, а у второго - повреждения мягких тканей от выстрелов пистолета.

Тем не менее оба мужчины отказались от медицинской помощи и госпитализации. Сотрудники ОМВД по Феодосии по результатам проверки примут процессуальные решения.