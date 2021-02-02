Появление интернет-сервисов по аренде жилья позволяет провести мониторинг рынка съемных квартир.

На 31 процент упал спрос на посуточную аренду жилья: в 2020 году стоимость составляла 2030 рублей за сутки, а в 2019-м - 2120.

- Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране в этом году. Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. В большинстве крупных городов владельцы повысили цены, чтобы хоть как-то остаться на плаву. Но в Ростове-на-Дону мы видим обратную картину: цены здесь снизились, - говорит директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды Юрий Кузнецов.

Если сравнить ситуацию в других мегаполисах, то больше всего, в среднем на 52 процента, спрос на жилье упал в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Москве падение составило 45 процентов, в Санкт-Петербурге - 47.

Вместе с тем в столицах выросли цены на аренду: в Москве рост составил 17 процентов (было 3800 рублей за сутки, стало 4450), в Санкт-Петербурге - 4 процента (было 2800 рублей за сутки, стало 2900).

Отметим, что сильное влияние на рынок недвижимости в Ростове-на-Дону оказывают программы государственной поддержки и льготной ипотеки, ставки по которой упали до 5,9 процента, а по некоторым программам еще ниже. К примеру, ставка по программе льготного ипотечного кредитования "Дисконт" составляет от 3,6 процента годовых при покупке жилья в строящемся доме.