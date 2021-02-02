В Севастополе арестовали организатора подпольной нарколаборатории

В Севастополе правоохранители поместили под стражу 32-летнего россиянина, обвиняемого в незаконным обороте наркотиков в составе преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Мужчину вместе с подельниками сотрудники ведомства задержали с поличным в июле прошлого года, когда те пытались сбыть амфетамин и прегабалин - сильнодействующее вещество. В месте временного проживания обвиняемого правоохранители обнаружили организованную им нарколабораторию, предметы с остатками наркотических средств, оборудование для сортировки наркотиков и электронные гаджеты, с помощью которых тот занимался криминальным бизнесом. Среди обязанностей задержанного были прием сырья, расфасовка и передача готовых наркотиков распространителям.

В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере). Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.