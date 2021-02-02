В Сочи при пожаре в частном доме пострадал человек

В Лазаревском районе Сочи накануне произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Сообщение о пожаре на улице Центральной диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 20.54. Установлено, что возгорание произошло в частном доме на общей площади 80 квадратных метров. Есть пострадавший.

Для устранения огня было подано два ствола "Дельта". В 21.07 пожар удалось локализовать, а в 21.34 ликвидировать. К тушению были привлечены шесть человек личного состава МЧС и одна единица техники.

Следственный комитет по Лазаревскому району СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку.