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02.02.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

В Сочи при пожаре в частном доме пострадал человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи накануне произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

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Сообщение о пожаре на улице Центральной диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 20.54. Установлено, что возгорание произошло в частном доме на общей площади 80 квадратных метров. Есть пострадавший.

Для устранения огня было подано два ствола "Дельта". В 21.07 пожар удалось локализовать, а в 21.34 ликвидировать. К тушению были привлечены шесть человек личного состава МЧС и одна единица техники.

Следственный комитет по Лазаревскому району СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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