Как курганцы восприняли появление икон на здании музея

В Кургане не утихают споры вокруг двух мозаичных икон, установленных на фасаде бывшей купеческой усадьбы, а ныне музея истории города. Одни горожане считают: лики святых украсили здание, другие доказывают, что они там неуместны.

Одни горожане считают: лики святых украсили здание, другие доказывают, что они там неуместны. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первая мозаичная икона святого благоверного князя Александра Невского появилась на фасаде в сентябре, вторая - Покрова Пресвятой Богородицы - в конце декабря 2020-го.

Религиозные символы на госучреждении многих удивили. Тем более это не просто учреждение, а памятник архитектуры ХIХ века, единственная сохранившаяся каменная усадьба в Зауралье. По оценке специалистов, она представляет собой образец городской застройки 1870-х годов. Двухэтажный особняк принадлежал купцу I гильдии Семену Березину, затем перешел его сыну Федору. После смерти владельцев дом выкупил город под окружное казначейство. В мае 2006 года здесь был открыт музей истории Кургана. Усадьба Березиных подробно описана в исследовании известного историка, краеведа, автора двухтомника "Курганское купечество", заслуженного работника культуры РФ Александры Васильевой. Правда, про иконы на здании в книге ничего не сказано.

- Иконы на фасадах жилых домов не устанавливали, - пояснила Александра Михайловна.

- Не на месте они там, - коротко высказался народный художник России Герман Травников.

В Курганской епархии просветили: размещение мозаичных икон на фасадах общественных зданий - древнерусская традиция, пришедшая к нам из Византии. В конце XIX века, к примеру, святыми образами украсили Верхние торговые ряды в Москве (нынешний ГУМ). Для верующего человека икона, крест и другие христианские символы - напоминание о мире Горнем, призыв к молитве.

- Курган изначально формировался как православное поселение, основатель города Тимофей Невежин был выходцем из Далматовского монастыря. Поэтому митрополит Даниил поддержал и благословил инициативу губернатора Вадима Шумкова украсить музейные фасады христианской символикой, - ответили на запрос "РГ" в пресс-службе епархии.

Идею помог воплотить в жизнь местный бизнесмен Сергей Муратов, ставший в прошлом году сенатором. Иконы по его рекомендации изготовил челябинский художник Андрей Дубовский. Изображения святых поставили между окнами на втором этаже музея.

- Пусть люди радуются, а кто-то, проезжая мимо, может, лишний раз перекрестится, - цитирует Муратова на своем сайте епархия.

Действительно, яркие мозаичные иконы на однотонном светло-желтом здании смотрятся красиво, привлекают внимание прохожих. Незаметно, чтобы они нанесли какой-то урон зданию, пишут в соцсетях курганцы.

Но дело в том, что усадьба Березиных - объект культурного наследия регионального значения. Такие объекты находятся под защитой государства, к ним особое отношение, все действия регламентируются законом (№73 ФЗ) и охранным обязательством собственника исторического здания. Прежде чем что-то изменить, нужно согласовать проектную документацию, пройти историко-культурную экспертизу, получить разрешение, словом, длинная история.

Как обстояло дело с ликами святых на особняке Березиных, есть ли разрешение, не знают даже в самом музее. Его сотрудники предложили обратиться за разъяснениями к специалистам по охране объектов культурного наследия, специалисты направили в пресс-службу губернатора. Не в курсе оказался и общественный совет при правительстве Курганской области по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Правда, избранный в прошлом году новый состав совета, как выяснилось, еще ни разу не собирался.

- Я не берусь обсуждать эстетическую сторону и уж точно не хочу задеть чувства верующих, - говорит член совета, соавтор проекта "Культурное наследие Кургана" Андрей Вагин. - Иконы, может быть, и красивые, но ведь речь не об этом. Мы должны сохранить и передать следующему поколению, насколько возможно, точную и правдивую информацию о культуре, быте, архитектуре, духе того времени, когда строилась купеческая усадьба. А получается, искажаем историю.

В областную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить соблюдение федерального закона, не допускающего изменение облика исторического здания. Результатов еще нет.

Мнение

Галина Максимова, ведущий научный сотрудник Курганского областного художественного музея имени Г. А. Травникова:

- Считаю, решения об изменении внешнего вида объекта культурного наследия должны приниматься на экспертном совете, лучше расширенном, с приглашением представителей общественности. Я занимаюсь изучением икон более 25 лет, поэтому первое, что мне бросилось в глаза, - расхождение в стилистике архитектуры и икон, а также между самими иконами. Усадьба Березиных - поздний русский классицизм, строгая композиция, простота форм. Иконы же выполнены совершенно в другой манере, от этого возникает дисгармония. Возьмем московский ГУМ, который часто приводят в пример. Когда его открыли, на здании уже были иконы, поэтому фасад воспринимается как единое целое. А у нас, получается, через сто с лишним лет зачем-то решили его украсить.

К тому же над центральным входом Верхних торговых рядов (современный ГУМ) со стороны Красной площади мастера мозаики Фроловы разместили образ Спаса Нерукотворного, обращенный к Спасской башне Кремля, врата которой также украшала икона Спасителя. Со стороны Никольской улицы был установлен образ Казанской Богоматери, обращенный на Казанский собор. Здание ГУМа, построенное в 1893 году, - часть древнего комплекса.

P. S.

Когда верстался номер, на запрос "РГ" поступил ответ из пресс-службы губернатора Курганской области: "Уполномоченный орган проводит проверку размещения икон на здании музея". При этом чиновники отмечают, что установка икон на фасаде не требует историко-культурной экспертизы, поскольку никак не связана с реставрационными работами и не предусматривает общественных обсуждений.