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02.02.2021 16:05
Рубрика: Общество

Не брошу дитя

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 22(8373)
На Среднем Урале сократилось число новорожденных, от которых отказались матери. В 2020 году в роддомах оставили на 16 процентов меньше крох, чем в 2019-м. Десятки мам, оказавшихся в сложной ситуации, предпочли сами поднимать родное дитя, а не отдавать его на попечение государству.
Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По мнению экспертов, изменения стали возможны благодаря совместной работе органов власти и некоммерческих организаций. В роддомах постоянно дежурят психологи и представители НКО, которые общаются с мамочками, помогая им преодолеть жизненные трудности, вплоть до выделения жилья, где женщина с малышом может провести полгода, поиска работы и примирения с родственниками.

В период ограничительных мер межрегиональная общественная организация "Аистенок" оказала помощь 98 детям из семей, попавших в трудную ситуацию, а также детям, от которых отказались в родильных домах матери.

- Речь идет об уходе за маленькими пациентами в учреждениях здравоохранения, а также психологической и материальной поддержке их родителей или законных представителей, - рассказала директор "Аистенка" Лариса Лазарева.

На заметку

По информации министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, сегодня в регионе насчитывается более 15,6 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 4,5 процента меньше, чем в 2019 году. Более 90 процентов сирот воспитываются в семьях.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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