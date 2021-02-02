Свердловский бизнес увидел в пандемии возможности для развития

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей задал вопросы предприятиям, как они оценивают текущую ситуацию и что ждут от власти в 2021 году? 29,9 процента респондентов ответили, что экономическая ситуация для них ухудшилась. При этом 56 процентов говорят, что, несмотря на трудности, продолжают работать, не сокращая персонал, и даже видят определенные перспективы.

- Все-таки аллармистских настроений нет, в Свердловской области не было в 2020 году полного локдауна, промкомплекс и бизнес работал, хотя и в условиях ограничений. Сегодня более 70 процентов опрошенных хотят сохранить текущее состояние или надеются на стабильное развитие. Сокращение рабочих мест и падение доходов прогнозирует лишь 5 процентов, - прокомментировал результаты опроса исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов.

Если новые возможности для себя в истории с коронавирусом обнаружили около 10 процентов свердловских промышленников, то в малом бизнесе таких уже больше - 12,2 процента, что показал опрос, проведенный в ноябре 2020 года аппаратом Бориса Титова. Среди отраслей, которые пошли вверх, - полиграфия, производство готовых металлических изделий, выпуск лекарств и СИЗ, продуктов и напитков, а также все, что связано с интернет-торговлей и услугами доставки.

В топе-5 негативных факторов, влияющих на инвестиционную деятельность, бизнес поместил уменьшение платежеспособного спроса, неэффективность мер поддержки, проверки контрольно-надзорных органов, ограничительные меры и административные барьеры. Каких же действий ждут предприятия, входящие в СОСПП, от власти в 2021-м? Привлечения федерального бюджета в региональную экономику, продвижения уральской продукции на внутреннем и внешнем рынках, сокращения госаппарата и предоставление налоговых льгот.

- Если структурировать ожидания малого предпринимательства, то первый блок касается снятия ограничений на возможность работать. Второй - снижения издержек, пока обороты еще не восстановились. В частности, работаем над расширением видов патентной деятельности и дифференциацией платежей по городам, - - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. - Также обсуждаем предложение продлить отсрочку по арендным платежам за землю, госимущество и выкупным платежам по 159-ФЗ. Третий блок - поддержка покупательской способности и размещение государственных и муниципальных заказов у местных подрядчиков.