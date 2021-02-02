Новости

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина 15:54
Шестаков остался во главе Росрыболовства, но не в статусе замминистра 15:54
Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями 15:34
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 15:32
Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

Хрущевки заявили протест

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 22(8373)
Комиссия Свердловского УФАС России начала рассматривать спорный рекламный ролик, на который поступило сразу три жалобы.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Госдуму внесен проект о запрете звуковой рекламы на улицах

По сюжету юная героиня, лет семи от силы, прощается с унылым двором пятиэтажек, где есть только покосившаяся карусель, а футбольные ворота нарисованы на ободранной стене. Бросив подружкам плюшевого медведя через плечо, девочка садится в машину и отправляется в "новую жизнь". Старой же на прощание показывает средний палец. Отец ободряет дочку улыбкой. Логотип застройщика недвусмысленно дает понять, куда переезжает семья.

У пользователей сюжет вызвал неоднозначную реакцию. Многие сочли жест ребенка непристойным и оскорбительным по отношению к жильцам хрущевок и брежневок. Подавшие жалобу усмотрели в ролике признаки нарушения четырех статей закона о рекламе. Кроме того, они считают, что видео может сформировать комплекс неполноценности у детей, которые не переехали в новостройки.

Ради интереса автор этих строк провела блиц-опрос среди друзей и знакомых. Оказалось, владельцы квартир в "хрущах" вовсе не стесняются своего жилища: старые дворы более зеленые, уютные, а соседи дружные. По мнению остальных, ролик вызывает приятные воспоминания о детстве, только жест в конце портит впечатление.

С учетом широкого общественного резонанса комиссия УФАС провела заседание в онлайн-формате. Представители застройщика на нем заявили, что в ролике никакого осуждения людей, живущих в домах прошлого века, нет. И вообще, целевая аудитория сюжета 18+. Его задача - привлечь внимание взрослых к тому, в каком состоянии находятся дворы, а не собирать деньги на долевое строительство.

- Обычно возле пятиэтажек отсутствуют детские площадки, нет ни лазалок, ни песочниц. Мы обращаем внимание властей на необходимость регулирования этой области социальных взаимоотношений, - подчеркнули юристы.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Совфед одобрил штрафы за незаконную рекламу "веселящего газа"

Больше всего копий было сломано вокруг пресловутого среднего пальца. Сторона застройщика уверяла: он не является непристойным для большого количества людей и значений у него много. И вообще Википедия, на которую ссылаются авторы жалоб, не экспертное заключение.

- Давайте проведем эксперимент: вы готовы показать такой жест на улице полицейскому? - иронично поинтересовался замруководителя УФАС Сергей Волков, председатель комиссии.

Административное производство еще не ведется, комиссия устанавливает, является реклама надлежащей или нет.

- Оценка неэтичной рекламы не требует привлечения экспертов, ведь она непосредственно связана с уровнем культуры обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями, - добавил Сергей Волков.

Поскольку застройщик попросил привлечь к рассмотрению дела производителя ролика, рекламное агентство, решение примут на следующем заседании.

Кстати

В 2020 году свердловские антимонопольщики получили 825 жалоб на нарушение закона о рекламе. Обоснованными признаны 227. Среди наиболее частых нарушений - СМС-рассылка без согласия абонента, неэтичная, оскорбительная реклама, а также реклама запрещенных товаров и услуг.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Закон "О рекламе"

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление