Комиссия Свердловского УФАС России начала рассматривать спорный рекламный ролик, на который поступило сразу три жалобы.

По сюжету юная героиня, лет семи от силы, прощается с унылым двором пятиэтажек, где есть только покосившаяся карусель, а футбольные ворота нарисованы на ободранной стене. Бросив подружкам плюшевого медведя через плечо, девочка садится в машину и отправляется в "новую жизнь". Старой же на прощание показывает средний палец. Отец ободряет дочку улыбкой. Логотип застройщика недвусмысленно дает понять, куда переезжает семья.

У пользователей сюжет вызвал неоднозначную реакцию. Многие сочли жест ребенка непристойным и оскорбительным по отношению к жильцам хрущевок и брежневок. Подавшие жалобу усмотрели в ролике признаки нарушения четырех статей закона о рекламе. Кроме того, они считают, что видео может сформировать комплекс неполноценности у детей, которые не переехали в новостройки.

Ради интереса автор этих строк провела блиц-опрос среди друзей и знакомых. Оказалось, владельцы квартир в "хрущах" вовсе не стесняются своего жилища: старые дворы более зеленые, уютные, а соседи дружные. По мнению остальных, ролик вызывает приятные воспоминания о детстве, только жест в конце портит впечатление.

С учетом широкого общественного резонанса комиссия УФАС провела заседание в онлайн-формате. Представители застройщика на нем заявили, что в ролике никакого осуждения людей, живущих в домах прошлого века, нет. И вообще, целевая аудитория сюжета 18+. Его задача - привлечь внимание взрослых к тому, в каком состоянии находятся дворы, а не собирать деньги на долевое строительство.

- Обычно возле пятиэтажек отсутствуют детские площадки, нет ни лазалок, ни песочниц. Мы обращаем внимание властей на необходимость регулирования этой области социальных взаимоотношений, - подчеркнули юристы.

Больше всего копий было сломано вокруг пресловутого среднего пальца. Сторона застройщика уверяла: он не является непристойным для большого количества людей и значений у него много. И вообще Википедия, на которую ссылаются авторы жалоб, не экспертное заключение.

- Давайте проведем эксперимент: вы готовы показать такой жест на улице полицейскому? - иронично поинтересовался замруководителя УФАС Сергей Волков, председатель комиссии.

Административное производство еще не ведется, комиссия устанавливает, является реклама надлежащей или нет.

- Оценка неэтичной рекламы не требует привлечения экспертов, ведь она непосредственно связана с уровнем культуры обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями, - добавил Сергей Волков.

Поскольку застройщик попросил привлечь к рассмотрению дела производителя ролика, рекламное агентство, решение примут на следующем заседании.

Кстати

В 2020 году свердловские антимонопольщики получили 825 жалоб на нарушение закона о рекламе. Обоснованными признаны 227. Среди наиболее частых нарушений - СМС-рассылка без согласия абонента, неэтичная, оскорбительная реклама, а также реклама запрещенных товаров и услуг.