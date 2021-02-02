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02.02.2021 15:11
Рубрика: Общество

Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Форма болезни зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста, возбудителей вируса, иммунитета. Субклиническая, то есть, бессимптомная форма COVID-19 присутствует при многих инфекционных заболеваниях, как вирусных, так и бактериальной природы. В основе бессимптомных форм лежит механизм естественной иммунизации, рассказали сегодня уральские специалисты журналистам.

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- Многое действительно определяется иммунитетом. Легче всего переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита, - сказала член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Ковтун. - Как правило, это те клетки, которые расположены в глоточном кольце, в носоглотке. Возможность элиминации (выведения вируса из клеток) у них выражена ярче. Это в большей степени касается молодого поколения.

Как отметила Ольга Ковтун, если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то столкнувшись с ним второй раз, он будет иметь клетки памяти, которые помогут перенести болезнь бессимптомно.

Низкую заболеваемость COVID-19 среди детей эксперт, среди прочего, связывает с напряженным графиком вакцинации: так их иммунная система часто тренируется на различные антигены.

- Дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые ловили бы эти вирусы, и позволяли бы им фиксироваться. Сама природа охраняет детей от целого ряда вирусных инфекций. Допустим, вирусный гепатит у детей чаще всего протекает бессимптомно, - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медниверситета Алебай Сабитов.

Говоря в целом о бессимптомной форме заболеваний, он уточнил, что многое зависит от возбудителей - у некоторых способность вызывать поражение высока, а некоторых наоборот.

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