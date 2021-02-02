В Челябинске отдали под суд налетчика, попавшего под машину

В Челябинске передано в суд уголовное дело 18-летнего налетчика на ювелирный салон, который убегая с места преступления, попал под машину. Криминальный дебют может обернуться реальным сроком, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- В декабре прошлого года обвиняемый, вооружившись страйкбольной гранатой, совершил нападение на ювелирный салон по улице Кирова в Челябинске, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В помещении он бросил гранату в сторону продавцов, и воспользовавшись задымлением, разбил витрину с золотыми украшениями. Но испугавшись вбежавшего охранника, не довел преступный умысел до конца и попытался скрыться.

Выскочив на улицу, молодой человек рванул через дорогу и попал под машину. Затем попытался бежать дальше, но был задержан водителем, передавшим его в руки полиции.

Как пояснили в прокуратуре, обвиняемый ранее не судим, не работает, не учится, вину признал полностью. Из ювелирного магазина ничего не пропало, однако это не умаляет тяжести совершенного преступления.

Молодому человеку предъявлено обвинение в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия и незаконным проникновением. По закону за подобные преступления предусмотрено наказание на срок от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.