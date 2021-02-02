В Екатеринбурге состоялась российская премьера мюзикла "Одолжите тенора"

Свердловская музкомедия, известная своими эксклюзивными постановками на ниве нового русского мюзикла с использованием серьезнейших тем и сюжетов, на этот раз предложила спектакль легкий и беззаботный. И в наше время страхов и потерь трудно себе представить более верный репертуарный ход: у зрителей есть возможность счастливо выдохнуть и весело посмеяться.

"Одолжите тенора" - прежде всего, искрометная пьеса Кена Людвига с любовными недоразумениями, переодеваниями и хэппи-эндом, с конца 80-х годов прошлого века победно прошагавшая по многим сценам по обе стороны океана и получившая немало наград. В 2005 году она даже оказалась на российских подмостках. Неудивительно, что комедия положений, действие которой происходит в опере, буквально просилась в музыкальный театр. И в 2006 году композитор Брэд Кэрролл с либреттистом Питером Шэмом создают мюзикл "Lend Me a Tenor" в лучших бродвейских традициях, стилизуя эпоху великолепных 30-х.

Сюжет о недотепистом суфлере провинциального театра, который волей случая заменяет в "Отелло" знаменитого итальянского тенора, разрастается новыми персонажами и локациями. В музыкальной ткани сопрягаются вокал мюзикловый с академическим, тут и там всплывают цитаты из оперной классики. Главный посыл либретто становится более теплым, человечным: в итоге всех перипетий и благодаря волшебной силе искусства воссоединяются сразу три пары, главный герой получает любимую девушку и дело всей жизни, а помогает ему в этом ни кто иной, как тенор, который по идее должен быть сумасбродным эгоистом. "Боже, благослови оперу!" - восклицает один из героев, и с этим согласны все.

Идею постановки в екатеринбургский театр принес молодой режиссер Антон Музыкантский. Он не только получил превосходное образование в Лондоне, но и хорошо усвоил практические уроки Уэст-Энда. Премьера стала его дебютом в российском репертуарном театре. Похоже, самой увлекательной задачей для режиссера стало найти оптимальное совмещение лучших свойств двух разных театральных моделей: русского стационарного театра и западного проектного, который он прекрасно знает. И миссия оказалась не столь уж невыполнимой. Спектакль ставился с разрешения правообладателей, но, как это уже случалось в российской практике, не стал переносом один-в-один, а приобрел индивидуальные черты и авторские детали. С точки зрения сценографии (Анастасия Пугашкина) многое продиктовано поворотным кругом, которым обладает сцена екатеринбургской музкомедии: перемены места действия (а это оперная сцена, лобби отеля и номер-люкс) практически моментальны, а темпо-ритм спектакля стремителен и легок. Дирижер Антон Ледовский проделал колоссальную работу по адаптации партитуры для большого оркестра, создал новые аранжировки и точно расставил в музыке стилистические акценты. Хореограф Виктория Канаткина сумела заразить любовью к классическому степу танцовщиков балетной труппы театра. А перевод либретто на русский язык, сделанный Марией Бар, в театре немного дополнили, в результате текст получился невероятно смешным, персонажи с его помощью резво ведут словесные пикировки, и скучать не приходится ни минуты.

В общем, усилия молодой постановочной команды (добавлю художника по костюмам Эльвиру Галимулину и художника по свету Ивана Виноградова) хочется оценить по высшему разряду. Но что бы они стоили, не будь в труппе екатеринбургского театра артистов того уровня и профессионализма, который собственно необходим. Мастер эксцентрики и характерных ролей Павел Дралов (директор Кливленд Гранд-опера Генри Сандерс) кажется, впервые за много лет вновь получил бенефисную роль и не скрывает своего наслаждения. Оба исполнителя главного героя Макса Гербера - Евгений Елпашев и Антон Сергеев - молоды, хороши собой и обладают недюжинными вокальными данными, у обоих впереди дальнейшая работа над внезапной метаморфозой их персонажа, перевоплощением из скромняги в героя. Прелестная Екатерина Мощенко (Мэгги) радует пластичностью и органикой, тонко соединяя в своей героине черты маленькой лукавой бестии и нежной принцессы. Роль прославленного тенора Тито Мерелли кажется созданной для Николая Капленко. Их дуэт с Татьяной Мокроусовой (сеньора Мерелли) развивается в широком диапазоне от темпераментных итальянских перепалок до любовных примирений. Приму театра, имеющую виды не столько на заезжего итальянца, сколько на директора театра играют две актрисы, и это два варианта расклада певческих сил в Кливлендской опере. В одном случае, этому театру, неожиданно приобретшему своего супер-тенора, вскоре предстоит искать и певицу, но зато у него будет своя владычица, и Светлана Кочанова все это играет с блеском. В другом составе, когда пастиччио из знаменитых оперных арий, от Доницетти до Вагнера превосходно поет Ольга Балашова, мы понимаем, что дела в этом театре не так уж плохи. Эпизодических персонажей в спектакле тоже хватает, некоторых играют артисты хора с яркой индивидуальностью, а точность актерского попадания порой вводит второстепенных героев в круг главных действующих лиц, как получилось с уморительным трио бывших жен Генри Сандерса в исполнении Марины Смирновой, Ольги Култышевой и Екатерины Куропатко. Все, включая хор (хормейстер Светлана Асуева) и солистов, очень прилично поют, а звуковая атмосфера спектакля (концепция звука Сергея Евсеева) - отстроена и даже порой деликатна. Что несомненная редкость по нынешним временам.

Конечно, публика на двух премьерных показах все это принимала с восторгом и благодарностью, ясно, что театр получил в свой репертуар спектакль-хит, зрительская популярность ему обеспечена. Но ведь ясно и то, что сделать по-настоящему веселый и смешной спектакль - задача труднейшая. Фарсовая природа сюжета, обилие скользких шуток и комичных ситуаций на грани фола запросто могли свести на нет все усилия. И как хорошо, что у авторов екатеринбургского "Одолжите тенора!" нашлось так необходимое здесь чувство меры. Как известно, валять дурака нужно уметь качественно, профессионально и со вкусом.

Когда-то в идею Музыкантского, совсем молодого начинающего режиссера поверил и ею загорелся директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов. Выдающийся театральный лидер и продюсер ушел из жизни год назад, а задуманные им проекты планомерно оживают на сцене театра. Наверное, это и есть лучшая память Сафронову и показатель внутренней силы и мобильности этого театра.