В курганском музее показали иконы XVIII века

Около девяноста старинных икон, написанных в древнерусских традициях, "живоподобные" образы и копии чудотворных икон, а также старопечатные и рукописные книги представлены на выставке "Таинственный мир русских икон" в Курганском областном художественном музее. Их авторы творили в городских мастерских, монастырях и старообрядческих домах. Экспозиция показывает, как развивалось русское культовое искусство в конце XVIII - начале XX веков, в том числе в Урало-Сибирском регионе.

На выставке представлен фрагмент иконостаса, созданного в 1912 году в мастерской Хлопотова. Фото: Курганский областной художественный музей

Среди уникальных экспонатов выставки - копия чудотворной иконы целителя Пантелеймона, созданная в ХVIII веке на святой горе Афон. Особо почитаемая на Урале и в Сибири икона "Богоматерь Абалакская" была написана в ХVIII, а копия - в XIX веке, причем сделана с чудотворной иконы, которая находилась в Абалакском Знаменском монастыре, а потом была утрачена. Заслуживают особого внимания образы святых Урало-Сибирского региона - Иоанна Тобольского, Иннокентия Иркутского, Симеона Верхотурского, Далмата Исетского. Редкий экземпляр - маленькая иконка с образом преподобного Далмата. Основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря изображен с нимбом, по образу святого IV века из Далматии (сам он в конце XIX века еще не был канонизирован).

Живописная иконопись на выставке представлена работами мастерской екатеринбургского мещанина Иосифа Хлопотова, находившейся в городе Ишим Тобольской губернии. Видно, что художники знакомы с традициями академического и западноевропейского искусства. Образцы крестьянской иконописи - иконы семейной мастерской Георгия Шалавина из села Каргапольского Шадринского уезда. В них чувствуется стиль народного примитивизма, но приемы письма и определенные традиции иконографии мастера все-таки соблюдали.

Всего в коллекции художественного музея около трехсот икон.