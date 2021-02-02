В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00

С 5 февраля в Свердловской области перестанет действовать запрет на работу заведений общепита в ночное время - с 23:00 до 6:00.

- Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время - с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам, - сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что знает, как непросто приходится бизнесу, и читал комментарии уральских рестораторов по поводу "антиковидных" мер.

Также оперштаб выводит с дистанта студентов колледжей и техникумов и с 8 февраля возвращает полную загрузку детских садов.

Сейчас эти изменения готовятся внести в действующий указ о режиме повышенной готовности.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявили 325 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших в регионе достигло 71 145 человек. Выписано за сутки людей больше, чем заболело - 347. Всего с болезнью справились 63 789 пациентов. Зарегистрировано на сегодня еще 15 смертей. Всего жертвами болезни стали 2063 уральца.