В Тюмени задержаны нападавшие на ювелирные магазины

В Тюмени задержаны трое бандитов, похищавшие драгоценности из ювелирных магазинов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что два преступления были совершены по одинаковой схеме. Один из злоумышленников оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник выбегали из магазина.

Роковым для членов преступной группы стало нападение на продуктовый магазин. Угрожая продавцу ножом, мужчины пытались похитить из кассы деньги. Однако женщина достала перцовый баллончик и вынудила налетчиков покинуть место преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Среди них - двое ранее судимых жителей Тюмени. При задержании они оказали активное сопротивление. Злоумышленники подожгли квартиру и попытались попытка скрыться через окно, но неудачно. Их задержали. Третий фигурант был задержан позже. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ.