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02.02.2021 08:18
Рубрика: Спорт

РФБ выделила более 100 миллионов рублей на детско-юношеский баскетбол

Текст: Илья Трисвятский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), которую возглавляет чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко, принято решение выделить более 100 миллионов рублей на развитие детско-юношеского баскетбола в регионах.

Фото: РИА Новости
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РФБ впервые получила отчисления от букмекерских контор, с которыми официально сотрудничает, средства в полном объеме направляются на финансовую поддержку мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в разных регионах страны.

- Подобная система на протяжении достаточно длительного времени применяется в ряде зарубежных стран и очень здорово, что этот опыт переняли в России, - приводит пресс-служба РФБ слова руководителя организации Андрея Кириленко. - Этот механизм действует на протяжении почти трех лет, однако ранее объем отчислений, поступаемых в РФБ, был в десятки раз меньше. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, мы могли направлять только 20 процентов получаемых от букмекеров средств на развитие молодежного спорта, но с появлением нового вида соглашений их объемы существенно возросли. В январе этого года мы впервые получили порядка 100 миллионов рублей по новому виду соглашений о предоставлении информации. Для нас это очень серьезные суммы, которые в полном объеме пойдут на развитие детско-юношеского спорта.

Также Кириленко пояснил, какие конкретно мероприятия детско-юношеского баскетбола в первую очередь поддержит РФБ. Это реализация проекта по повышению квалификации тренеров спортивных школ (семинары, онлайн-курсы, выпуск специализированной литературы, направление специалистов на обучение по международным программам), совершенствование информационно системы, позволяющее отслеживать прогресс молодых баскетболистов и выявлять наиболее перспективных из них.

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