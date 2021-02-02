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Рубрика: Экономика

Ряд факторов прервут наметившееся укрепление рубля

Текст: Георгий Панин
Укрепление рубля выглядит неустойчивым, поскольку факторы, способствовавшие снижению курса нацвалюты на минувшей неделе, все еще имеют место быть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", дала прогноз по курсам валют на ближайшую неделю:

- На глобальных рынках наблюдается восстановление спроса на рисковые активы после распродаж, на прошлой неделе. При этом котировки нефти марки Brent стабилизировались выше отметки 55 долларов. Во многом это произошло благодаря решению Саудовской Аравии сократить объемы добычи на миллион баррелей в сутки в феврале-марте.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Вместе с тем, отмечает эксперт, укрепление рубля не выглядит устойчивым. Остаются действовать факторы, которые давили на него и раньше.

Среди них - сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. Во многих странах продолжают действовать строгие ограничительные меры. А темпы вакцинации пока не позволяют говорить о скором преодолении пандемии. На данный момент удалось привить менее 5 процентов европейского населения.

В этих условиях существует вероятность, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, нежели ожидалось. В свою очередь, это может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов на глобальных рынках в сторону понижения.

Еще одним фактором неопределенности являются переговоры по новому пакету стимулов в США. В минувшие выходные ряд представителей Республиканской партии выступили с предложением урезать объем фискальной поддержки (изначально речь шла о 1,9 триллиона долларов), чтобы ускорить принятие законопроекта в Конгрессе.

При этом параметры и сроки согласования мер будут во многом определять общий рыночный спрос на рисковые валюты. В числе рисков, относящихся непосредственно к России, необходимо отметить растущие угрозы введения новых санкций со стороны западных стран в отношении РФ.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Также стоит помнить, что с 15 января Минфин РФ перешел к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. В результате этого рубль утратил поддержку со стороны регуляторов, которую те оказывали ему на протяжении девяти месяцев. В этой связи при дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России с западными странами и общем ухудшении внешнего фона нельзя исключать резких всплесков волатильности курса нацвалюты.

С учетом всего этого мы ожидаем, что в ближайшую неделю российская валюта будет торговаться в коридоре 75-77 рублей за доллар и 90,50-92,50 рубля за евро.

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