Сборная России выиграла матч против команды Аргентины на турнире ATP Cup, который стартовал в Мельбурне.

Уверенную и досрочную победу нам обеспечили Андрей Рублев и Даниил Медведев, которые занимают восьмое и четвертое места в мировом рейтинге соответственно. Это лучшая комбинация из всех 12 команд-участниц.

Рублев всего за 1 час обыграл Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2. Медведев почувствовал чуть большее сопротивление от Диего Шварцмана, но все равно завершил матч в свою пользу - 7:5, 6:3.

- Я очень рад командной победе, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Вижу некоторые элементы игры, над которыми хотелось бы поработать. Например, над подачей. Я точно мог подавать лучше. Но все равно в этом аспекте я был сильнее Шварцмана, что стало ключом к победе. К тому же это ведь был первый матч после двухмесячной паузы в соревнованиях. А турнир всегда отличается от тренировки. Так что я доволен.

Парная встреча уже ничего не решала. Аслан Карацев и Андрей Рублев уступили Орасио Себальосу и Максимо Гонсалесу со счетом 4:6, 6:7 (4:7).

Следующими соперниками россиян по группе D будут японцы с их лидером Кеи Нисикори. Но фаворитами на этой стадии, да и одними из претендентов на общий успех, считаются как раз российские теннисисты.

Отметим также, что с победы над австралийцами стартовала сборная Испании. Причем без помощи Рафаэля Надаля. Он снялся с матча из-за болей в пояснице. Пабло Карреньо-Буста обыграл Джона Миллмана (6:2, 6:4), а Роберто Баутиста-Агут - Алекса де Минора (4:6, 6:4, 6:4).

Между тем российские теннисистки тоже удачно начали сезон. Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Елена Веснина пробились в 1/8 турнира в Мельбурне.

Во втором круге Павлюченкова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:0, 6:3. Касаткина оказалась сильнее Полоны Херцог из Словении (6:4, 6:3). Веснина одолела американку Кэролайн Доулхайд (6:2, 6:4).