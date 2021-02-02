Новости

Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта 02.02.2021
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 02.02.2021
Захарова призвала Запад заняться своими проблемами 02.02.2021
Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 02.02.2021
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 02.02.2021
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 02.02.2021
"Радио Свобода" оштрафовали на 2,2 млн рублей 02.02.2021
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 02.02.2021
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 02.02.2021
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 02.02.2021
В Москве загорелся детский центр 02.02.2021
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 02.02.2021
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 02.02.2021
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 02.02.2021
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Большунову нужна пауза

Россиянин пропустит следующий этап Кубка мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия в ближайшем этапе соревнований, который пройдет в шведском Ульрисехамне (с 6 по 7 февраля).

Решение Большунова пропустить этап связано с его подготовкой к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе. Этот турнир (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет с 22 февраля по 7 марта.

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Появилось видео скандального поступка Большунова

Александр - действующий победитель Кубка мира и лидер общего зачета нынешнего сезона. Причем россиянин почти в два раза опережает ближайшего преследователя по количеству набранных очков. Такой отрыв связан с решением норвежской сборной отказаться от выступления на декабрьских этапах Кубка мира и в многодневке "Тур де Ски", триумфатором которой стал Большунов.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода