Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия в ближайшем этапе соревнований, который пройдет в шведском Ульрисехамне (с 6 по 7 февраля).

Решение Большунова пропустить этап связано с его подготовкой к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе. Этот турнир (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет с 22 февраля по 7 марта.

Александр - действующий победитель Кубка мира и лидер общего зачета нынешнего сезона. Причем россиянин почти в два раза опережает ближайшего преследователя по количеству набранных очков. Такой отрыв связан с решением норвежской сборной отказаться от выступления на декабрьских этапах Кубка мира и в многодневке "Тур де Ски", триумфатором которой стал Большунов.