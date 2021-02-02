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02.02.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Рынок древесины, отображенный в электронной системе, вырос на 23%

Текст: Алексей Дуэль

Объем сделок с круглым лесом, зарегистрированных в январе в Единой государственной автоматизированной системе учета древесины (ЛесЕГАИС), составил 54 млрд рублей. Как сообщает Рослесинфорг, это на 23% превышает показатели января 2020 года, когда объем торговли, отраженной в электронной системе, составил 43,9 млрд рублей. За месяц было продано 22,3 млн кубометров древесины, что на 3 млн кубометров больше показателей января-2020.

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Эксперимент по введению ЛесЕГАИС стартовал в январе. Пока что он распространен только на семь регионов, в нем участвуют лишь крупные лесопользователи, пожелавшие принять участие в испытании новой системы. С 1 июля использование ЛесЕГАИС станет обязательным для всех игроков рынка.

"Если в январе 2020 года в ЛесЕГАИС было зарегистрировано 56 949 тыс. сделок купли-продажи, то по итогам января 2021 года их количество увеличилось на 23,7% до 70 446, - отметили в Рослесинфорге. - Тренд сохранится и в феврале текущего года. Таким образом, можно ожидать поступления дополнительных доходов в бюджет страны от НДС, уплачиваемого по сделкам с древесиной".

Оборот рынка пиломатериалов вырос в январе этого года на 37% до 31,8 млрд рублей по сравнению тем же периодом 2020 года, подсчитали в Рослесинфорге. Физический объем продаж составил 3,1 млн кубометров (рост на 19%).

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