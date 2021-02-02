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02.02.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Проиндексированы социальные выплаты

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Все социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, с 1 февраля увеличены на 4,9% - на уровень годовой инфляции за 2020 год. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".

Как уточняет Пенсионный фонд России, на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Больше всего вырос размер ЕДВ у Героев Советского Союза и России. До февральского повышения выплата им составляла 65,5 тыс. рублей. Теперь они получат почти 69 тысяч.

Фото: РИА Новости
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Повысился и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля выросла до 1 211,66 рубля в месяц.

Увеличилось и пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер пособия составил 6 424,98 рубля.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Комментарии к документам

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