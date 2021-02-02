Специальный репортаж из зала Мосгорсуда

Во вторник в здании Мосгорсуда проходило выездное заседание Симоновского райсуда. На нем решался вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. На заседание аккредитовались около 100 пишущих журналистов. Еще больше приехало фотографов и операторов.

Перенос заседания из Симоновского в Мосгорсуд как раз и был вызван большим количеством заявок журналистов. Для этого в Мосгорсуде выделили самый большой зал, который расположен в корпусе апелляционной инстанции.

- Дипломаты есть?

- Нет. Только журналисты, - ответили приставам хором многочисленные коллеги перед входом в здание Мосгорсуда. Но внезапно из конца очереди просочились несколько хорошо одетых дам и господ, оказавшихся представителями иностранных государств. Кстати, и среди журналистов было очень много представителей иностранных СМИ. Спокойно и без всяких проволочек на процесс пустили и журналистов оппозиционных изданий, не дав им даже повода заявить об ущемлении свободы слова.

Адвокаты Навального устроили перекрестный допрос представителю ФСИН. Защитники Ольга Михайлова и Вадим Кобзев на повышенных тонах начали спрашивать и упрекать представителя ФСИН, почему он не разыскал Навального в Германии.

В ответ на это капитан Александр Ермоленко спокойно и доходчиво ответил им, что адрес гостиницы, которая была указана как место проживания Навального, не проверяли и повесток в Германию не направляли. По его словам, это не предусмотрено законодательством РФ, поскольку юрисдикция ФСИН распространяется только на территорию России.

Адвокат Кобзев продолжал настаивать на том, что защита в конце ноября 2020 года извещала исполнительную инспекцию о местонахождении Навального в отеле в Германии и прохождении им амбулаторного лечения. По его словам, Навальный закончил курс амбулаторного лечения 15 января и сразу же вернулся в Россию. "Если бы его не задержали в аэропорту Шереметьево, то он уже в понедельник явился бы в уголовную инспекцию и отметился там", - утверждает защитник.

Однако, как заявил представитель ФСИН, в этой справке был указан лишь срок лечения Навального в клинике "Шарите" с 22 августа по 23 сентября.

По данным представителя ФСИН, с 24 сентября Навальный свободно перемещался по Германии, но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил. Он также напомнил, что это именно обязанность условно осужденного - самому являться в инспекцию, а не инспекции искать его.

По данным ФСИН, с 24 сентября Навальный свободно перемещался по Германии, но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил

Прокурор Екатерина Фролова также поддержала позицию ФСИН и отметила, что в представленной справке не указано, что происходило с Алексеем Навальным с 23 сентября по 15 января.

После перерыва в 16.00 суд дал слово самому Алексею Навальному. Его позиция не изменилась. Он в очередной раз начал апеллировать к решению ЕСПЧ, который, по его словам, якобы оправдал его по делу "Ив Роше". И поэтому, как считает Навальный, решать вопрос об отмене условного осуждения по делу о мошенничестве, которого якобы не было, никак нельзя.

Действительно, осенью 2017 года Европейский суд рассмотрел жалобу Навального на приговор по делу "Ив Роше". И в главном ЕСПЧ братьям Навальным отказал: суд признал дело по обману иностранной фирмы "политически не мотивированным". Тем более что разобраться с обманом российских правоохранителей просила иностранная компания, никак не связанная с российскими властями. И еще - Европейский суд не предписывал российским судам отменять приговор, как это представляли потом адвокаты Навального. ЕСПЧ лишь сказал, что дело "возможно повторно рассмотреть".

Россия предписание Европейского суда выполнила. Наш Верховный суд решил лишь возобновить дело "для выяснения новых обстоятельств". И не нашел оснований для его повторного рассмотрения. Как и для отмены или изменения приговора.

К разочарованию немногочисленных сторонников, пришедших поддержать Навального к зданию Мосгорсуда, там оказались и противники блогера. Фото: Константин Завражин

Надо подчеркнуть, что никакого нового приговора суд во вторник не собирался выносить. Приговор все тот же, что и был раньше, - Замоскворецкого райсуда Москвы. В Мосгорсуде же вчера на выездном заседании Симоновского райсуда лишь рассматривали вопрос об изменении порядка исполнения наказания. Если раньше Навальному было позволено отбывать наказание в более легкой форме, то после его демонстративного игнорирования визитов в уголовно-исполнительные инспекции (более 50 нарушений условного срока) во ФСИН решили изменить этот порядок и ходатайствовали перед судом о замене наказания с условного срока на реальное лишение свободы.

Стоит напомнить, что на период болезни Навального ФСИН предоставила ему отсрочку, разрешив не отмечаться. Но в середине октября медицинский научный журнал The Lancet сообщил о том, что Навальный выписан из клиники и полностью выздоровел. Да и сам блогер в своих соцсетях демонстрировал образ жизни физически полноценного человека - посещал с женой музеи, ездил в Дрезден, занимался спортом, снимал псевдорасследования. А вот отмечаться, как положено, в уголовно-исполнительной инспекции он времени не находил. Зато смог после выписки из клиники самостоятельно прописать себе терапию, которая якобы позволила ему остаться и далее в Германии.

Поведение Навального походило на целенаправленный вызов. Он как будто упорно шел именно к такому результату, давая сотрудникам ФСИН все больше и больше поводов обратиться в суд.

С правовой точки зрения случай Навального действительно уникален в том, что у человека за спиной сразу две условные судимости. А еще и свежее уголовное дело о тратах пожертвований на личные нужды. Хотя даже административные правонарушения являются поводом для ФСИН обратиться в суд за заменой наказания на реальное. Совершение же нового преступления должно автоматически приводить условно осужденного в колонию.

То есть случай Навального - это некое беспрецедентное искажение правоприменительной практики. По статье о мошенничестве, по которой был осужден Навальный по делу "Ив Роше", менее 40 процентов осужденных получают условные приговоры.

Оглашение решения по ходатайству УФСИН по Москве ожидалось к 20.00. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Прямая речь

Дипломаты собрались на суд

Прибывшие на судебное заседание по делу Алексея Навального иностранные дипломаты вольны действовать в рамках международного права, но не должны вмешиваться во внутренние дела России или оказывать давление на суд. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дипломаты вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками этой конвенции. "Конечно, они никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России, тем более допускать какие-либо действия, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - указал представитель Кремля.

Вопрос о том, является ли сам приезд дипломатов на судебное заседание такой попыткой давления, Песков перенаправил в МИД России.

Что же касается странного интереса иностранных дипломатов к судебному заседанию, то официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" высказалась так: "Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан, даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации".

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?" - задала вопрос представитель МИД России.

Захарова также не исключила, что интерес иностранцев вызван финансовой составляющей. "Их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории, ведь отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется", - написала представитель внешнеполитического ведомства.

По данным информагентств, в Мосгорсуд во вторник прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия.

Мнение

Липин Дмитрий Александрович, заместитель исполнительного директора - руководителя Аппарата Ассоциации юристов России.

- Неудивительно, что вокруг дела Навального создался такой ажиотаж. Этот человек занимает позицию, которая выгодна некоторым зарубежным странам. Когда человек не является на контрольные мероприятия, будучи условно осужденным, ФСИН обязана выходить с ходатайствами в суд. Суд не обязан этого делать, но принять такое решение может. Бывали случаи, когда ФСИН настаивала на такой мере, но суд, видя, что условно осужденный может еще встать на истинный путь, не менял ему наказание. Но это реально не тогда, когда человек сознательно нарушает законы РФ, будучи убежденным, что каждое его действие будет рассматриваться как политическое. Возникает вопрос, чем Навальный лучше 15 тысяч наших сограждан, которые также являются условно осужденными и послушно отмечаются в инспекциях.

Кстати

В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным

Компания "Ив Роше", фигурировавшая во втором уголовном деле Навального, выпустила пресс-релиз (перевод "РГ"). В нем говорится, что дело "Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток" относится к разбирательству по коммерческим вопросам 2012 года, в рамках которого применялись обычные процедуры для защиты интересов компании. Вердикт суда был вынесен 30 декабря 2014 года, подтвержден Московским городским судом в 2015 году и Верховным судом России в 2018 году.

Досье "РГ"

Случаи замены условного наказания на реальное в российской правоприменительной практике далеко не уникальны. В 2020 году, по данным ФСИН, с условного на реальное лишение свободы было переведено 11 390 осужденных. В 2019 году за нарушения режима отбывания условного срока в колонии отправились более 15 тысяч человек. Основная причина - неявки в инспекции ФСИН и административные правонарушения.