Стала известна еще одна особенность комплекса "Деривация-ПВО"

Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" теперь имеет еще одну особенность - может заряжать боеприпасы во время боя. Тренированный расчет из двух военнослужащих может выполнить загрузку машины за 20 минут.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод". Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля "Урал". Он имеет бронированные кабину, кузов и топливные баки. Данная защита может выдержать попадание пуль калибра от 5,45 до 7,62 миллиметра и осколков, которые наиболее опасны во время боя.

Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую максимально механизирован. Поэтому одновременно можно зарядить боеприпасами две машины.

9Т260 - транспортно-загрузочная машина. Она выполнена на базе бронированного "Урала". Может перевозить 600 снарядов калибра 57 миллиметров, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и более двух тысяч патронов.