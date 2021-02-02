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02.02.2021 08:10
Рубрика: Экономика

Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января

Текст: Светлана Ментюкова

Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны нарастили добычу нефти

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,17 процента - до 57,01 доллара по состоянию на 6 утра по Москве. Стоимость барреля увеличилась более, чем на 3 процента, следует из данных площадки. Цена на нефть марки WTI выросла до 54,3 доллара за баррель.

На московской бирже первого февраля на момент закрытия торгов мартовские фьючерсы на Brent стоили 55,68 доллара за баррель, прибавив 0,4 процента за день.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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