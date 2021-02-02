Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января

Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,17 процента - до 57,01 доллара по состоянию на 6 утра по Москве. Стоимость барреля увеличилась более, чем на 3 процента, следует из данных площадки. Цена на нефть марки WTI выросла до 54,3 доллара за баррель.

На московской бирже первого февраля на момент закрытия торгов мартовские фьючерсы на Brent стоили 55,68 доллара за баррель, прибавив 0,4 процента за день.