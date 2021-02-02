Стоит ли переплачивать за фермерский продукт

В нескольких российских торговых сетях появились в продаже яйца от кур свободного выгула. Они дороже обычных почти на треть, но покупатели готовы переплачивать, считая такие продукты более натуральными. Причем это касается не только яиц. Мясо или огурцы, выращенные в естественных условиях (пусть и кривые), больше по душе покупателям, заботящимся о своем здоровье.

В отличие от птицы бычкам повезло - их никто в клетке не держит. Вся говядина - от животных на свободном выпасе. Фото: iStock

Яйца от кур свободного выпаса предлагают не только фермерские лавки, но и торговые сети, и онлайн-площадки. Так, в онлайн-агрегаторе фермерских продуктов "Ешь деревенское" есть поставщик из Нерехтского района Костромской области. На ферме "Федоровская" около 15 тыс. голов кур содержатся на свободном выгуле. Для птиц оборудованы отдельные загоны со свободным доступом к свежей траве, воде и прогулкам под солнцем. Яйца С0 от фермы стоят 125 рублей за десяток. А это примерно на треть больше, чем обычные. Но в агрегаторе говорят, что спрос на эту продукцию высокий.

В России так же, как и на Западе, растет популярность яиц кур свободного выгула, говорит начальник отдела свежих продуктов "Азбуки вкуса" Екатерина Дмитриева. По ее словам, эти яйца действительно отличаются от обычных: они вкуснее и полезнее, их белок более пышный при взбивании, что ценно для тех, кто любит готовить. В ассортименте "Утконоса" с прошлого года также представлены яйца от кур свободного выгула сразу четырех российских торговых марок. А кроме того, экспериментирует онлайн-магазин с мясом птицы с ферм со свободным выгулом, говорит коммерческий директор магазина Михаил Толоконников. По его словам, несмотря на ввод этих позиций только несколько месяцев назад, очевиден высокий интерес покупателей и хорошая динамика продаж. Поэтому в 2021 году ассортимент таких продуктов магазин намерен наращивать.

Спрос на натуральность продуктов сейчас в России большой и продолжает расти, утверждают в торговых сетях. При этом на Западе в этом смысле пошли дальше. Именно на "натуральность" продукта упирают те ретейлеры, которые решаются развивать продажи нестандартных овощей и фруктов, рассказывает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Идея в том, чтобы убедить потребителя, что нестандартный продукт не хуже стандартного. При этом цена на них не выше, как было бы в случае с фермерскими или прошедшими стандартизацию как "эко" или "био".

А, кроме того, появление таких продуктов в магазинах в некоторой степени помогает спасти мир от уничтожения продовольствия. Реклама такой продукции с посылом "спаси планету" не раз встречалась в иностранных сетях, отмечает эксперт.

На дополнительную натуральность делают ставку и некоторые сети в России, предлагая продукцию не первой, а второй категории. Это могут быть, например, более мелкие и неровные яблоки, но представленные как фермерские и более натуральные. "Сертификаты "эко" и "био" в России пока не распространены. Но в случае с некалиброванными овощами не требуется подтверждения их натуральности для покупателя. А продажи у такой категории могут быть неплохие", - поясняет Дарья Снитко. Однако, по ее мнению, с точки зрения оборота это продукция не массовая, а нишевая. Стандартизированные продукты соответствуют потребностям покупателя - спрос на них в разы выше.

Сетевые магазины не любят мелкие или слишком крупные яблоки, признает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Такую продукцию производители продают сами. В некоторых регионах действуют программы, например, школьного питания, когда ученикам предлагаются небольшие, около 100 г, яблоки. "Такие яблоки совершенно не хуже крупных. Это же абсолютно естественный процесс: на одной ветке могут быть разного размера и разной формы плоды", - поясняет Муханин.

Недавно с инициативой включить в ассортимент розницы кривые огурцы выступил Плодоовощной союз. Но не для того, чтобы продать их дороже, ссылаясь на натуральность. Наоборот, такие огурцы предлагалось продавать по более низкой цене: на фоне подорожания стандартных кривые собратья должны стать предложением экономкласса.

С аналогичным предложением - продавать мелкий картофель - ранее выступил и Картофельный союз. Это та же картошка, просто другого размера - не гнилая или проросшая, рассказал председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. "Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления", - добавил он. Включение в ассортимент торговых сетей небольшого картофеля позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по этой категории продукции для потребителей, считают в минсельхозе. Министерство одобрило эту инициативу и обратилось в минпромторг за поддержкой.

Птица на свободном выгуле имеет доступ к свежей траве, воде и прогулкам под солнцем. Фото: iStock

Между тем

Говядине в клетке не место

А вот мясное скотоводство - это все свободный выпас, говорит гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Крупный рогатый скот не содержится в клетках или загонах, а пасется на улице. На вкус и другие свойства полученной говядины влияет порода скота, возраст животного и рацион питания. Чем накормим животное, такое мясо и получим. Есть интенсивный подкорм, чтобы животные получали максимальный привес за короткий срок. Это занимает 18-22 месяца. А есть травяной откорм, он занимает 24-25 месяцев, но такая говядина более постная. Но такой говядины в России практически нет. Пока российские потребители доросли только до понимания, что говядина от специализированных мясных пород существенно отличается от говядины, полученной от молочных пород.

Мнение

Сложности свободного выгула

На обычной небольшой птицефабрике может содержаться несколько сотен тысяч несушек, а на бройлерном птичнике - максимум 40 тысяч, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Несушки по размеру меньше бройлеров раза в полтора, поэтому площади для нее нужно меньше.

Клеточное содержание стало в последние годы ставиться под сомнение "зелеными". Сначала в Германии запретили использование клеточных батарей большого размера. Защитники животных потребовали, чтобы границы между клетками были удалены и у птицы был бы больше радиус обитания. Потом вообще были запрещены клетки, вместо них сделали выгульные вольеры. К Германии присоединились Дания, Бельгия, частично Франция.

Но у свободного выгула есть несколько недостатков, считает Альберт Давлеев. И главная проблема заключается в том, что со свободного выгула можно принести множество вирусов, микробов, паразитов. А ветеринарный контроль в таком случае организовать намного сложнее.

При этом свободный выгул может быть разным. От этого зависит себестоимость производства. Можно к одноярусному яичному птичнику пристроить загон, в который птица выходит на прогулку. С восходом солнца электрические датчики поднимают заслонки или дверцы птичника, птица выходит на прогулку. По размеру загон примерно равен птичнику, огорожен стенами. А есть абсолютный выгул - птица живет и "трудится" полностью на свободе. Но такой больше распространен для бройлеров. Потому что собрать яйцо бывает в этих условиях очень сложно.

"Здесь опасность заключается даже не столько в хищниках, сколько в перекрестном соединении с окружающей средой. Иммунная система птиц не всегда может подавить то, что в окружающем мире происходит", - говорит Альберт Давлеев.

Да и состав яйца от кур свободного выгула идентичен по содержанию белка и жира в сравнении с обычным, у них одинаковая пищевая ценность, утверждает эксперт. Возможно, яйца от кур свободного выгула более насыщены витаминами. Но этого можно достичь и в промышленном производстве - достаточно скорректировать питание, считает Давлеев.

Он согласен, что в западных странах у потребителей есть запрос на продукцию такого рода. Но в любом случае это продукция не для массового потребления. Такие яйца дороже обычных, и в России нет достаточного спроса на них. Если речь идет об абсолютно свободном выгуле, то стоимость таких яиц может быть чуть ли не в 10 раз выше. А, кроме того, выгуливать птиц в условиях российского климата круглогодично можно разве что на юге страны.