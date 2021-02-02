Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания

День сурка традиционно отмечается 2 февраля. Считается, что если в этот день сурок выйдет из норы, то весна будет ранней, если же останется спать внутри, то зима отступать пока не собирается.

Самый знаменитый предсказатель, сурок Фил из зоопарка города Панксатони, штат Пенсильвания, сегодня не вышел из норы. Возможно, это было связано со снегопадом. В итоге сонное животное организаторы вытащили из норы, чтобы показать зрителям, следящим за происходящим онлайн и через телеканал ABC27, который вел прямую трансляцию.

Обычно на День сурка в Панксатони собираются тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии событие происходило в онлайне. В других зоопарках США и Канады также живут сурки, и по их поведению судят о длительности зимы. Что касается России, то сурки, живущие в Московском зоопарке и зоопарке Санкт-Петербурга, также не стали сегодня выходить из спячки.