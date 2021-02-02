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02.02.2021 17:16
Рубрика: В мире

Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания

Текст: Константин Волков

День сурка традиционно отмечается 2 февраля. Считается, что если в этот день сурок выйдет из норы, то весна будет ранней, если же останется спать внутри, то зима отступать пока не собирается.

Фото: Stacy Kennedy/Santa Barbara Museum of Natural History
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Самый знаменитый предсказатель, сурок Фил из зоопарка города Панксатони, штат Пенсильвания, сегодня не вышел из норы. Возможно, это было связано со снегопадом. В итоге сонное животное организаторы вытащили из норы, чтобы показать зрителям, следящим за происходящим онлайн и через телеканал ABC27, который вел прямую трансляцию.

Обычно на День сурка в Панксатони собираются тысячи зрителей, но в этом году из-за пандемии событие происходило в онлайне. В других зоопарках США и Канады также живут сурки, и по их поведению судят о длительности зимы. Что касается России, то сурки, живущие в Московском зоопарке и зоопарке Санкт-Петербурга, также не стали сегодня выходить из спячки.

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