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2 февраля 2021 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 января 2021 года № 40 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 2 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 92-ЗРТ "О порядке определения величины прожиточного минимума надушу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан" и от 13 июля 2013 года № 62-ЗРТ "О потребительской корзине в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 9 600 рублей, для трудоспособного населения - 10 231 рубля, пенсионеров - 7817 рублей, детей 9 625 рублей.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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