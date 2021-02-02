Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 января 2021 года № 40 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 92-ЗРТ "О порядке определения величины прожиточного минимума надушу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан" и от 13 июля 2013 года № 62-ЗРТ "О потребительской корзине в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 9 600 рублей, для трудоспособного населения - 10 231 рубля, пенсионеров - 7817 рублей, детей 9 625 рублей.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







