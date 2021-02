Театр "Et Cetera" отметит свой день рождения спектаклем "Сердце не камень"

Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-й день рождения. В этот день зрителей приглашают на спектакль "Сердце не камень" в постановке Григория Дитятковского.

"Нам исполнилось 28 лет! Вроде еще молоды, но уже и не такие юные, как были, когда с нуля начинали строить свой театр, не имея ничего. Кто тогда мог предположить, что пройдет каких-нибудь 20 лет, и мы поселимся в самом центре Москвы, в самом красивом театре, что у нас будут ставить режиссеры с мировой известностью, что будем ездить на гастроли не только в российские города, но в Европу и Латинскую Америку... ", - рассказывает худрук театра Александр Калягин.

За прошедшие годы были удачи и неудачи, но, по словам Калягина, театр всегда жил жизнью "яркой и насыщенной, наполненной любовью, чувствами, мыслями и поисками".

"Мы мучительно ищем свои дороги, не оглядываясь по сторонам, открываем новое в себе и открываем для себя других. И я надеюсь, что так будет всегда - et cetera, et cetera, et cetera...", - подчеркнул он.

История театра началась с постановки "Дяди Вани" Чехова с участием народного артиста СССР Василия Ланового. Премьеру играли 2 февраля 1993 года на сцене Театра им. А.С. Пушкина. Несколько лет труппа скиталась по разным театральным площадкам столицы, пока осенью 1996 года театр ни получил собственный дом - конференц-зал НИИ на втором этаже высотки на Новом Арбате. Поразительно, но это помещение удалось превратить в театр. Здесь ставили спектакли такие известные режиссеры, как Роман Козак, Александр Галин, Роберт Стуруа, Александр Морфов, Оскарас Коршуновас и многие другие. И лишь 30 ноября 2005 года "Et Cetera" отпраздновал настоящее новоселье, получив Новый дом на Тургеневской площади.

Тем временем

Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отмечает 2 февраля свое восьмилетие. По словам худрука театра, число зрителей, посетивших "Гоголь-центр", за восемь лет составило примерно один миллион человек. "Мы выпустили 60 премьер, совершили 35 гастрольных поездок, в рамках которых показали 65 спектаклей", - приводит его слова ТАСС.

В феврале планируют выпустить еще одну премьеру - спектакль "Человек без имени" о писателе Владимире Одоевском (в главной роли Никита Кукушкин). К апрелю готовится спектакль "Страх и отвращение в Москве" по пьесе Егора Прокопьева. Еще одна премьера намечена на осень, это будет спектакль под названием "Буковски" (режиссер Антон Федоров). Сам Кирилл Серебренников намерен инсценировать сатирический роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина "История одного города".