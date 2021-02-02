Театр "Et Cetera" отметит свой день рождения спектаклем "Сердце не камень"

Новости

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина 15:54
Шестаков остался во главе Росрыболовства, но не в статусе замминистра 15:54
Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями 15:34
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 15:32
Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 16:06
Рубрика: Культура

Театр "Et Cetera" отметит свой день рождения спектаклем "Сердце не камень"

Текст: Наталья Лебедева
Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отмечает свой 28-й день рождения. В этот день зрителей приглашают на спектакль "Сердце не камень" в постановке Григория Дитятковского.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Нам исполнилось 28 лет! Вроде еще молоды, но уже и не такие юные, как были, когда с нуля начинали строить свой театр, не имея ничего. Кто тогда мог предположить, что пройдет каких-нибудь 20 лет, и мы поселимся в самом центре Москвы, в самом красивом театре, что у нас будут ставить режиссеры с мировой известностью, что будем ездить на гастроли не только в российские города, но в Европу и Латинскую Америку... ", - рассказывает худрук театра Александр Калягин.

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова
Сергей Газаров поставил спектакль "Мольер, avec amour" в Театре Табакова

За прошедшие годы были удачи и неудачи, но, по словам Калягина, театр всегда жил жизнью "яркой и насыщенной, наполненной любовью, чувствами, мыслями и поисками".

"Мы мучительно ищем свои дороги, не оглядываясь по сторонам, открываем новое в себе и открываем для себя других. И я надеюсь, что так будет всегда - et cetera, et cetera, et cetera...", - подчеркнул он.

История театра началась с постановки "Дяди Вани" Чехова с участием народного артиста СССР Василия Ланового. Премьеру играли 2 февраля 1993 года на сцене Театра им. А.С. Пушкина. Несколько лет труппа скиталась по разным театральным площадкам столицы, пока осенью 1996 года театр ни получил собственный дом - конференц-зал НИИ на втором этаже высотки на Новом Арбате. Поразительно, но это помещение удалось превратить в театр. Здесь ставили спектакли такие известные режиссеры, как Роман Козак, Александр Галин, Роберт Стуруа, Александр Морфов, Оскарас Коршуновас и многие другие. И лишь 30 ноября 2005 года "Et Cetera" отпраздновал настоящее новоселье, получив Новый дом на Тургеневской площади.

Тем временем

Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отмечает 2 февраля свое восьмилетие. По словам худрука театра, число зрителей, посетивших "Гоголь-центр", за восемь лет составило примерно один миллион человек. "Мы выпустили 60 премьер, совершили 35 гастрольных поездок, в рамках которых показали 65 спектаклей", - приводит его слова ТАСС.

В феврале планируют выпустить еще одну премьеру - спектакль "Человек без имени" о писателе Владимире Одоевском (в главной роли Никита Кукушкин). К апрелю готовится спектакль "Страх и отвращение в Москве" по пьесе Егора Прокопьева. Еще одна премьера намечена на осень, это будет спектакль под названием "Буковски" (режиссер Антон Федоров). Сам Кирилл Серебренников намерен инсценировать сатирический роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина "История одного города".

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов
Как выглядит музей, все экспонаты которого найдены в мусоре