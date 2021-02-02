Во Франции найдены трапециевидные 1600-летние саркофаги

Во Франции команда Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) провела раскопки в городке Мортань-сюр-Севр, департамент Вандея, и обнаружила 99 гробниц VI-VII веков.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Археологи раскопали небольшой некрополь VI-VII веков, относящийся к эпохе правления династии Меровингов.

Характер захоронений указывает на то, что кладбище было общественным. На нем хоронили как простых людей, которых укладывали в обычные вырытые в земле могилы, так и представителей высшего сословия. Последние были погребены в саркофагах

Всего археологи обнаружили 99 гробниц, датированных VI-VII веками нашей эры. Они ориентированы по двум направлениям: восток-запад и северо-запад / юго-восток. Исследователи отмечают, что могилы на этом кладбище в основном были расположены параллельными рядами, между которыми были обустроены проходы.

Это довольно необычная практика для того периода времени. Ученые предполагают, что проходы между захоронениями были посыпаны гравием, а по обеим их сторонам были посажены деревья. К сожалению, элементы декора со временем исчезли. В нескольких редких случаях археологи зафиксировали повторные подхоронения - видимо, эти могилы были семейными.

Наибольшее внимание исследователей привлекли гробницы людей с высоким социальным статусом. Сообщается, например, что около пятнадцати человек, в основном взрослых, были захоронены в трапециевидных саркофагах. Эти гробы были изготовлены из ракушечника, происхождение которого ученым установить пока не удалось.

Еще одна редкая находка - двойная гробница, в которой друг рядом с другом были погребены два саркофага. Установлено, что эти гробы были опущены в землю одновременно. Это тоже необычная практика, не имеющая аналогов в данном регионе. Всего несколько подобных захоронений археологи ранее находили на других древних и средневековых кладбищах.

Ученые отмечают, что в гробницах и простых захоронениях практически не было никакой погребальной утвари. Исключение составляет лишь набор булавок из медного сплава. Он был обнаружен в саркофаге, в котором находилось тело женщины. Булавки были найдены в районе головы погребенной. Возможно, что это был элемент украшения волос или же при помощи этих булавок был скреплен погребальный саван.

Раскопки были завершены в декабре 2020 года. В настоящий момент эксперты приступили к лабораторному изучению найденных останков и саркофагов. Исследование поможет пролить новый свет на жизнь общества в эпоху Меровингов, в том числе на их погребальную практику.