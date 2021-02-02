Три истории, которые привели Навального к конфликту с законом

Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока, который получил по своему второму уголовному делу. Его журналисты назвали просто - дело "Ив Роше".

Напомним, по этому делу Навальному суд вынес условный срок - пять лет. Но в течение всех этих лет он должен был отмечаться у инспектора тюремного ведомства. И делать это регулярно два раза в месяц.

Федеральная служба исполнения наказаний не первый год говорит, что осужденный Навальный этого обязательного по закону условия не соблюдал. Причем игнорировал такое требование закона с самого начала течения срока. Задолго до того, как отправился лечиться за границу.

ФСИН не первый год говорит, что осужденный Навальный игнорировал обязательные требования закона для тех, у кого условный срок, с самого его начала

Тюремное ведомство это фиксировало, и неоднократно, но безуспешно пыталось через суд заменить нарушителю условный срок на реальный.

Так где же встретились знаменитая французская косметическая компания и Алексей Навальный? И что между ними произошло?

Миллионы с баночки крема

В широких кругах, по большей части дамских, компания "Ив Роше" известна хорошо. Родилась она во Франции в конце 50-х годов прошлого века. В нашей стране работает уже несколько десятилетий.

Фишкой компании при ее рождении было тесное сотрудничество с почтой. Товары заказчицам приходили сразу домой, что в те далекие времена было большим новшеством.

В России фирма открыла первый магазин в Москве на Пушкинской. Он есть и сейчас. А в начале 90-х очереди в этот магазин стояли такие же, как в "Макдоналдс". В нашей стране работал филиал - фирма называлась "Ив Роше Восток". Встреча Навального с ней случилась в 2008 году. Неизвестно, кто из семьи Алексея Навального придумал схему по "разводу" парфюмерной компании, но поучаствовали в афере и сам оппозиционер, и его брат Олег, и их отец.

Олег Навальный трудился в те годы на Почте России и был не последним там сотрудником, а ведущим топ-менеджером. Он знал, что их центр перевозок захлебывается с заказами и, обывательски выражаясь, не тянет весь объем перевозок. Обработка заказов шла очень медленно и поэтому все сроки на выполнение заказов срывались.

"Ив Роше", как одной из таких "страдающих" фирм, и предложили помощь. Она согласилась - а куда деваться. Понятно, помощь была обещана небезвозмездно, но потери от срывов заказов могли быть куда больше.

Навальные, как потом запишут следователи, обманули "парфюмерных" коммерсантов. Они вынудили российское подразделение "Ив Роше" заключить контракт на грузоперевозки с подставной фирмой, которую они только что создали - ООО "Главное подписное агентство". Стоил контракт 55 миллионов рублей. Подставная контора ничего перевозить не могла в силу того, что это делать не умела. Она просто наняла другую контору по перевозке, настоящую - ООО "АвтоСАГА". Та согласилась за половину стоимости - 31 миллион рублей. Разницу обманщики положили себе в карман. Напомним, речь идет о миллионах рублей 12 лет назад. Тогда это были солидные деньги.

Схема аферы была примитивна и уже обкатана задолго до Навальных. Ничего нового братья не придумали, когда создали ООО "Главное подписное агентство". Контора оказалась совсем семейная - генеральным директором фирмы был назначен главный бухгалтер фабрики "Кобяковская фабрика по лозоплетению". Последняя принадлежит семье Навальных.

Нанятая ими ООО "АвтоСАГА" возила товары между Москвой, Ярославлем, Санкт-Петербургом. Потом следователи, которые занимались этой аферой, рассказывали, что у "Главподписки" абсолютно все финансовые операции "доказывались" фиктивными договорами, которых было множество - на аренду, на поставку сырья и оборудования фабрике Навальных. Выводились деньги примитивно - как доход учредителей.

Заявление на обманщиков написал гендиректор " Ив Роше Восток". Уголовное дело возбуждено было в декабре 2012 года. По приговору Алексей Навальный получил 3,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет. Плюс штраф на полмиллиона рублей. Его брат - те же три с половиной года, но реального срока.

Братья Навальные обратились в Европейский суд по правам человека. Дорога туда оппозиционеру была знакома еще по делу "Кировлеса". И вот что важно подчеркнуть: простые граждане, которые решают туда обратиться, знают - очередь в этот суд огромная. В ней обратившиеся "стоят" годами.

Но у Навального, судя по всему, туда есть особый пропуск. Его дела рассматривают без промедления.

К моменту возбуждения " парфюмерного" дела Алексей Навальный уже был знаком с Уголовным кодексом, как говорится, лично. Но уроком такое знакомство ему не стало.

По ком шумел "Кировлес"?

Первое уголовное дело Алексея Навального связано с торговлей лесом. На Русский Север гражданин Алексей Навальный прибыл как представитель государственной власти - советником кировского губернатора Никиты Белых. Провел там несколько ярких лет, которые позже - весной 2011 года соответствующие органы оформили в тома уголовного дела.

По версии Следственного комитета, в 2009 году Навальный организовал "хищение имущества самого крупного в регионе предприятия - "Кировлес". До приезда Навального "Кировлес" был не только успешным, но и градообразующим предприятием. Важным налогоплательщиком в регионе. Советник губернатора настоятельно попросил директора предприятия продавать готовую продукцию через фирму своего хорошего знакомого Петра Офицерова. Причем продукцию у предприятия покупали по крайне заниженной цене. А продавали через свою фирму - "Вятская лесная компания". Итогом их бурной деятельности стало то, что "Кировлес" разорился, рабочие оказались на улице. Плюс многомиллионный ущерб, который насчитали следователи.

Поначалу летом 2013 года районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам реального лишения свободы. Осенью областной суд заменил им реальное наказание на условный срок.

Спустя еще три года Европейский суд по правам человека заявил, что наш суд был не прав, что Навального и Офицерова судить было нельзя. Но еще через год Кировский областной суд условный приговор Навальному подтвердил.

Грязные игры

Дважды судимый за мошенничество и прочие "незаконные" статьи Навальный теперь с полным сознанием дела гневно разоблачает всех, кого ему закажут. Борец с коррупцией, в понимании большинства людей, вообще-то должен быть сам как минимум - чистым. Но если первые судимости Навального еще как-то можно объяснить литературными словами - желанием урвать, пользуясь чужими проблемами и своим служебным положением, то попытки " на публике" плюнуть в старого и, в отличие от него, по-настоящему заслуженного человека, - вызывает только чувство брезгливости. Этот шаг, даже по меркам криминала, - "не по понятиям". Слишком низко и грязно.

Речь о следующем уголовном деле "борца за все хорошее против всего плохого". Напомним, летом прошлого года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Непримиримый борец в соцсетях прокомментировал видеоролик RT о поправках в Конституцию. Там высказывали свое мнение разные известные люди. Среди них был и ветеран войны. Это его Навальный назвал предателем.