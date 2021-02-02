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02.02.2021 15:53
Рубрика: Общество

В Англии заявили, что тайна убийства "принцев в Тауэре" раскрыта

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое исследование профессора Тима Торнтона из Университета Хаддерсфилда (Великобритания) доказывает, что король Англии Ричард III был причастен к убийству своих племянников Эдуарда и Ричарда, герцога Йоркского.

Фото: Kaare Lund Rasmussen/SDU
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Краткий отчет о результатах исследования опубликован на сайте Университета Хаддерсфилда, а с его полной версией можно ознакомиться в журнале History.

Речь идет об одной из самых главных и страшных тайн в истории Англии - убийстве двух принцев, претендовавших на престол. Их прозвали "принцами в Тауэре", поскольку они были заточены в эту темницу.

Ричард III был королем Англии с 1483 года. Он происходил из династии Йорков и был последним представителем мужской линии Плантагенетов на английском престоле. Этот король погиб в 1485 году в битве при Босворте.

Однако ранее, как следует из нового исследования, он отметился расправой над своими соперниками в споре о престолонаследии. Речь идет об известной легенде о "принцах в Тауэре" - Эдуарде V и его младшем брате Ричарде Йоркском. Они были сыновьями английского короля Эдуарда IV, скончавшегося в апреле 1483 года.

Оба принца на тот момент были всего лишь подростками, им было 12 и 9 лет соответственно. Ричард III заточил своих племянников в Тауэр. За их судьбой следила общественность, но в 1483 году принцы внезапно исчезли. Это сюжет нашел отражение в пьесе Уильяма Шекспира, а загадка исчезновения принцев веками оставалась нерешенной.

Только сейчас, как уверяет профессор Торнтон, найдены доказательства, прямо указывающие на вину Ричарда III. Примечательно, что впервые эта версия была высказана в книге "История короля Ричарда III" сэра Томаса Мора, который был лорд-канцлером Англии с 1529 по 1532 годы.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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По сути, это был первый подробный отчет о смерти принцев. Томас Мор в своем труде прямо назвал убийцами двух мужчин, Майлза Фореста и Джона Дайтона. Он утверждал, что эти люди были завербованы сэром Джеймсом Тиреллом, слугой Ричарда III по его приказу.

Однако эта книга всегда воспринималась с большим скепсисом. Защитники Ричарда III называли ее пропагандой Тюдоров и указывали на то, что данный труд был написан спустя очень много лет после описанных в нем событий. А самого Мора обвиняли в том, что он выдумал имена предполагаемых убийц.

И вот теперь профессор Торнтон заявил, что ему удалось найти четкие доказательства для обоснования обвинения, выдвинутого в адрес упомянутых мужчин еще Томасом Мором. Он считает, что Мор пришел к правильному выводу благодаря имевшемуся у него доступу к внутренним тайным сведениям.

Кроме того, на тот момент при дворе служили два политика и философа, которые были сыновьями Майлза Фореста - одного из тех, кого Мор назвал убийцами принцев.

"Я доказал, что сыновья главного предполагаемого убийцы находились при дворе короля Англии Генриха VIII и что они жили и работали вместе с сэром Томасом Мором, - говорит Торнтон. - То есть он писал не о воображаемых людях. Теперь у нас есть серьезные основания полагать, что подробности рассказа Мора об убийстве заслуживают доверия".

К слову, останки принцев были обнаружены в Тауэре в 1670-х годах. Их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве. В 1930-х годах эти останки были изучены учеными. Интерес к давней тайне в Англии возрос после того, как в 2012 году в Лестере под автостоянкой было обнаружено тело Ричарда III.

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