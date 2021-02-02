Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19

От какой вакцины быстрее могут вырабатываться антитела к коронавирусу? Или здесь играют роль исключительно индивидуальные особенности организма?

Ученые считают, что в данном вопросе важны несколько факторов.

"Формирование иммунитета зависит от многих факторов - как со стороны прививаемого, так и со стороны самого патогена, включая реализацию его иммуногенных свойств в вакцине, - пояснили "Российской газете" специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. - В настоящее время нет данных, которые позволили бы оценить превосходство одной технологической платформы над другой с точки зрения эпидемиологической эффективности".

Сейчас россиянам доступна первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 - "Спутник V". В ближайшее время начнется вакцинация другим препаратом. "ЭпиВакКорона" - это пептидная вакцина от "Вектора". Она является однокомпонентной и отличается от других вакцин тем, что не содержит в себе вируса.

"Это обуславливает ее ареактогенность и возможность применять среди самых разных групп населения, включая наиболее уязвимые", - подчеркивают в "Векторе".

При этом ученые считают, что тянуть с прививками не стоит. "Наши знания о сезонных проявлениях вируса SARS-CoV-2 являются неполными. Вакцинация может позволить нам обеспечить эпидемиологически спокойный весенне-летний сезон", - подчеркнули в "Векторе".