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02.02.2021 19:10
Рубрика: Общество

"Учитель года России-2020" Михаил Гуров: Жду прорыв в науке

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону) , Елена Мелихова (Волгоград) , Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
"Учителю года России-2020" Михаилу Гурову - всего 33 года. Как математик, любит повторять: "Нет нерешаемых задач". Он ответил на вопросы журналистов.

Какой предмет, кроме, конечно, математики - считаете главным?

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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Михаил Гуров: В современном мире важны и информатика, и русский язык, и литература. Я с уважением отношусь и к гуманитарным, и к естественно-научным предметам. Мы не знаем, в какой области завтра может произойти прорыв. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов ни одну дисциплину. А математика становится особенно актуальна сегодня, в век цифровых технологий, прорывных открытий во всех областях. Не зря в пятерку сильнейших учителей вошли три математика. Это о чем-то говорит. Математика сродни трактору, который идет и вспахивает поле. И на нем все растет: будь то информатика, физика, биоинженерия или даже лингвистика. Я считаю, что математика уже вспахала это поле. Теперь дело за программистами, биологами, генетиками. Жду прорыв в науке.

Каким должен быть учитель будущего?

Михаил Гуров: Учитель - проводник не только знаний, но и ценностей. И я вижу педагога будущего, который не боится развиваться и брать на себя ответственность за то, что делает. Мои коллеги меня удивляли много раз своими новыми подходами, методиками, способом структурирования материала. Мы все приехали поделиться опытом. Я не боюсь браться за освоение нового. Например, за пару недель освоил презентации в специальной программе.

Может ли дистанционка прийти на смену традиционному формату?

Михаил Гуров: В центре образовательного процесса - личность учителя. Дистант - это хороший инструмент. Но от очного общения отказываться не стоит.

Фото: РГ
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Есть ребята, которые могут на уроке устроить представление, вызывая смех всего класса. Ваш подход к таким ученикам?

Михаил Гуров: Такие ребята - самые яркие люди в классе. Их нужно мотивировать. Иногда стоит перейти на их сленг, использовать их культуру, чтобы донести материал.

В общении с учениками используете выражения типа "лес рук"?

Михаил Гуров: Конечно! Самая популярная фраза у меня: "Сейчас буду объяснять по рабоче-крестьянски".

Что для вас - педагогический успех?

Михаил Гуров: Это благодарность учеников спустя годы. Мои первые выпускники до сих пор пишут мне, поздравляют. Некоторые уже по всему миру разъехались, но до сих пор помнят.

Ученик Гурова решил знаменитую задачу

В 2017 году ученик Михаила Гурова Макар Волков решил знаменитую математическую загадку древнегреческого ученого Паппа Александрийского, над которой ломали головы лучшие математики мира. Макар стал лауреатом Всемирного конкурса научных и инженерных достижений школьников в Лос-Анджелесе ISEF 2017.

Ученик Михаила Гурова Макар Волков решил знаменитую задачу, над которой ломали головы лучшие математики мира

- Работа Макара называлась так: "О системах касающихся окружностей, вписанных в обобщенные арбелосы Архимеда". Арбелосы - это такие треугольники, не все стороны которых являются отрезками. Представьте, что есть много окружностей, которые касаются друг друга, и все они вписаны в треугольник. Постепенно окружности становятся все меньше и меньше. Значения их радиусов явно подчинены какой-то формуле, здесь есть общая закономерность. Но что это за формула? Над этой загадкой бились многие и в конце концов сочли, что решения не существует, - рассказал тогда "Российской газете" Михаил Гуров. - "Вызов на задачу" принимали многие. Последние сто лет особенно. Давали эту задачу и машине. При этом использовали самые сложные, невероятные методы.

Но решить знаменитую задачу удалось ростовскому школьнику (уже поступившему в МГУ на факультет вычислительной математики)! Сам педагог признается, что у его ученика Макара Волкова - незаурядные способности к математике. И когда им удалось решить задачу, над которой ученые бились столетиями, это была настоящая эйфория. "Мы проверяли формулы еще и еще раз и понимали, что нашли решение. Машина, которая на это заточена, не смогла, а мы смогли!" - вспоминал Михаил Гуров.

Справка "РГ"

Михаил Николаевич Гуров родился 21 января 1988 года. В 2009 году окончил Южный федеральный университет. Кандидат физико-математических наук. Преподает десять лет. Лауреат региональных премий. Хобби: техника, рыбалка, кулинария и тяжелая атлетика. Как "Учитель года России-2020", он станет советником министра просвещения РФ Сергея Кравцова на общественных началах.

Тем временем

Для лучшего учителя России готовят сюрприз в его родном ростовском лицее классического элитарного образования ("Лицей КЭО"). Михаил Гуров преподает в нем уже пять лет.

- Михаил Николаевич очень творческий учитель. Каждый его урок это приключение в мир математики. О цифрах он рассказывает в таких красках, приводит такие сравнения, так формулирует задания, что они становятся понятными каждому. А еще его урок запоминается какой-нибудь шуткой, и возникает желание не только выучить предмет на "пять", но и поскорее снова вернуться в класс. Я счастлива, что у меня преподает математику лучший учитель России! - говорит девятиклассница Светлана Дымченко.

Общество Образование РГ-Фото Учитель года

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