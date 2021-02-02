Позвонил наш коллега и друг - фотокорреспондент Юрий Феклистов. Он активно живет в "Фейсбуке", публикует там многие свои работы. И вот в один прекрасный день на него вышла Татьяна Стюжнева, заведующая реквизиторским цехом Театра Стаса Намина. Но речь зашла не о театре. А… о большом космосе. И в частности, о том, что связывает семью Татьяны с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.

"В 60-х годах прошлого века мои родители работали в посольстве СССР во Франции, - написала Татьяна в ФБ. - После полета, как вы знаете, Юрий Алексеевич был с визитами в разных странах. В том числе во Франции. У меня есть любительские фотографии во время его пребывания в Париже. Эти снимки никогда нигде не публиковались. Если вдруг заинтересуют, готова передать (безвозмездно)".

Еще бы не заинтересовали!.. И вот они, эти уникальные фото, которые Татьяна Стюжнева передала Юрию Феклистову. А он - спасибо ему огромное! - в "Российскую газету". Там, где Гагарин с ребятней, светловолосая девочка смотрит чуть в сторону - это как раз та самая Татьяна.

1965 год, Париж. Юрий Гагарин с детьми во дворе советского посольства Фото: Из архива Татьяны Стюжневой

Мы созвонились с Татьяной Александровной. "Да, эти фотографии я нашла, разбирая наш семейный архив. 1965 год, лето. Париж. Мне четыре года. Родители работали в советском посольстве (мама - врачом), - подтвердила она. - Не знаю, кто снимал Юрия Алексеевича с нами, детьми, во дворе советского представительства. Теперь уже и не уточнить. Наверное, кто-то из сотрудников-родителей. Снимок явно любительский. В отличие от других, которые видно, что сделаны профессиональной камерой и отпечатаны на хорошей бумаге. Но они тоже нигде не публиковались".

Еще на двух фото из архива Татьяны Стюжневой - Гагарин, судя по всему, на авиасалоне, который проходил тогда в Ле Бурже. Надо сказать, что наша страна с 1957 года постоянно участвовала в этой, одной из крупнейших в мире, аэрокосмической выставке. Но 1965 год стал особенным: Советский Союз впервые показал здесь свои новые вертолеты Ми‑6, Ми‑8, Ми‑10.

Из архива Татьяны Стюжневой Фото: С кем на этом снимке Юрий Алексеевич? Мы догадываемся, но боимся ошибиться. Будем благодарны всем, кто знает точно

Они имели огромный успех. Рекордным был уже даже сам перелет винтокрылых: семь тысяч км по маршруту Москва - Варшава - Берлин - Копенгаген - Брюссель - Париж! Сенсацию произвел и первый в мире стратегический военно‑транспортный Ан‑22 "Антей" (он выставлялся как гражданский самолет).

Гагарину, рассказывали, настолько понравился вертолет Ми-6, что он попросил разрешения полетать на нем. Конструкторы согласились. Юрий Алексеевич занял место второго пилота. На борту находились и другие участники выставки. Когда приземлились, командир объявил: "Дамы и господа! Вертолет, на котором вы только что летали, пилотировался первым космонавтом планеты Юрием Гагариным!" Что тут началось!..

Из архива Татьяны Стюжневой Фото: Где бы ни появлялся первый космонавт планеты, он всегда оказывался в центре внимания

Даже пуговицы от пиджака Гагарина разлетались на сувениры.

Известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Юрий Гарнаев вспоминал, как в один из дней авиасалона они зашли с Гагариным в рабочую столовую: "…как только его (Гагарина. - Ред.) узнал зашедший случайно репортер, нас окружили с готовыми фотокарточками, и невозможно было отказать в автографах. Больше того, американские астронавты Макдивитт и Уайт, недавно осуществившие второй выход человека в космос, несколько дней не могли пробиться на первые полосы парижских газет, пока не сфотографировались с Гагариным…"

Командир объявил: "Дамы и господа! Вертолет, на котором вы летали, пилотировался первым космонавтом планеты Юрием Гагариным!" Что тут началось!

Кстати, тогда во Франции Юрию Алексеевичу подарили спортивный автомобиль Matra Djet. Правда, Гагарин ездил на нем, как говорят, всего пару раз. Не хотел привлекать излишнего внимания.

Во Франции имя первого космонавта носят многие улицы и площади. А два с лишним года назад памятный знак в честь Гагарина появился даже на небольшом средиземноморском острове Бендор. Оказывается, тем же летом 1965 года, когда Юрий Алексеевич был во Франции, миллионер и меценат Поль Рикар пригласил его поучаствовать в открытии на Бендоре аэропорта. Гагарин на открытие прибыть не смог. Но позднее приехал - вместе с космонавтами Константином Феоктистовым, Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым...

Такая вот история фотографий лишь из одного семейного архива.





От редакции

В этом году исполняется 60 лет полету в космос Юрия Гагарина. "Гагаринские" 108 минут перевернули весь мир. Далекий и неведомый космос заговорил! Заговорил по-русски.

"Не придется ли теперь начать летоисчисление с того дня, когда человек одним прыжком поднялся выше пределов воображения?" Эти слова принадлежат французскому писателю Луи Арагону.

О полете Гагарина мы знаем сегодня очень много. Но наверняка не все: какие-то детали еще остаются под грифом "секретно".

Так, очень долго лишь узкий круг специалистов был в курсе, что первый старт едва не сорвался из-за технической неполадки. "РГ" об этом рассказал ведущий конструктор космических кораблей "Восток" Олег Ивановский. Когда уже было можно. Он последний, кто закрыл за Юрием люк корабля. Пока спецы разбирались, в чем дело, Гагарин, лежа в кресле "Востока", тихонько насвистывал: "Родина слышит, Родина знает...".

А после того, как был рассекречен доклад первого космонавта на заседании Государственной комиссии, страна узнала другое: десять из 108 минут Юрий Гагарин находился на краю гибели. Спускаемый аппарат не отделялся от космического корабля.

Юрию Алексеевичу пришлось пережить и еще одно испытание: жесткую опеку "сверху" после полета. Чтобы заночевать у родственников, он должен был брать разрешение у самого Каманина. Иногда все это чертовски надоедало, и он позволял себе озорные мальчишеские выходки...

Осунувшееся лицо, безумно уставшие глаза - только на самой первой известной фотографии Гагарина после приземления. Позади - тяжелейшая работа. Подвиг. Но сам он этого не понимает. Он просто устал. На всех остальных - ослепительная гагаринская улыбка, покорившая планету. Юрий Алексеевич был "своим", кажется, в каждом доме, в каждой семье. Он был "своим" и на самом высоком приеме, и в заводском цеху, и в деревенской избе.

Где бы ни появлялся Гагарин, каждый хотел с ним сфотографироваться. Это удавалось не всегда. Но - удавалось. И можно только представить, сколько таких неофициальных, любительских фотографий хранится в самых разных архивах. В том числе личных.





Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

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Отдел науки и образования "Российской газеты"