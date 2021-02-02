В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

Дмитрий Кузмичёв, 19 лет

Кузмичёв Дмитрий Сергеевич (1923 - 09.12.1942), гвардии красноармеец, командир отделения 40-й гвардейской стрелковой дивизии.

Жил в Москве на Маросейке. Писал стихи и вел дневник.

Был призван Куйбышевским РВК 11 августа 1941 года.

Погиб в Обливском районе Ростовской области на высоте 106,0.

Бои за освобождение станицы Обливская длились больше месяца. 40-я стрелковая дивизия подошла на помощь 8-му кавалерийскому корпусу, который нес огромные потери от вражеской авиации. В донесении о потерях дивизии рядом с каждой фамилией написано, что убитый "остался на территории, занятой противником".

После освобождения станицы Дмитрий был похоронен в братской могиле на кладбище хутора Фролов (Нестеркинское сельское поселение). Вместе с ним покоится еще 251 погибший воин. Из них 71 солдат и офицер погибли в один день с Дмитрием - 9 декабря 1942 года.

В 1943 году поэтесса Ольга Алексеевна Мочалова (1898-1978) написала большое стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева", внутри которого есть цитата из стихов Дмитрия.

Публикации:

О.А. Мочалова. Памяти Дмитрия Кузмичёва: Музы в шинелях: советская интеллигенция в годы Великой Отечественной войны. Документы, тексты, воспоминания. Москва, РОССПЭН, 2006 С. 122-123.