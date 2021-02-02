В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом

Британский ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, собравший в 2020 году 32,8 миллиона фунтов (около 45 миллионов долларов) для борьбы с коронавирусом, скончался 2 февраля в возрасте 100 лет от осложнений, вызванных SARS-CoV-2. Сообщение об этом распространила его дочь.

Весной 2020 года Том Мур начал сбор средств для помощи Национальной системе здравоохранения (NHS) Великобритании. Для привлечения внимания он обнародовал в интернете свою фотографию, на которой обходит с помощью ходунков свой сад в графстве Бедфордшир. Изначально он собирался сделать 100 кругов в знак ста прожитых лет, но в итоге обошел сад 200 раз.

Начинание Мура привлекло огромное внимание британцев, и в итоге ему удалось собрать сумму, во много раз превышающую ту, что он запланировал. Кроме того, Том Мур спел вместе с тенором Майклом Боллом You'll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок), один из самых известных хитов в Великобритании, и знаменитая композиция в их исполнении оказалась в верхних строчках чартов.

Том Мур в годы Второй Мировой служил в Индии и Бирме и вышел в отставку капитаном. В знак признания его заслуг королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари. Также ему был присвоен чин полковника.