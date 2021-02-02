В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март

Новая вспышка коронавирусной инфекции в России может начаться весной - в конце марта-начале апреля, когда произойдет потепление. Такое заявление сделал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее может только массовая вакцинация, это волна, связанная с потеплением. Следующую вспышку можно ожидать в двадцатых числах марта - начале апреля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Эксперт отметил, что очередная вспышка коронавируса в Москве и городах, которые расположенных южнее и севернее российской столицы, возможна в начале марта.

Говоря о прогнозах, что пандемия коронавируса может продлиться до конца 2021 года, Федор Лисицын уточнил, что отдельные случаи заболевания будут в конце 2021 года и в начале 2022-го, но не будут носить характера эпидемии. На распространение вируса, по его словам, будут влиять новые исследования и выявление переболевших бессимптомно и в легкой форме, а также вакцинация.