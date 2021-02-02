В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии

Судья Наталия Репникова объявила двухчасовой перерыв в заседании по делу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Перед этим адвокаты Навального устроили перекрестный допрос представителю ФСИН.

Защитники Ольга Михайлова и Вадим Кобзев на повышенных тонах начали упрекать представителя ФСИН, почему он не разыскал Навального в Германии.

В ответ на это капитан Александр Ермоленко спокойно и доходчиво ответил им, что адрес гостиницы, которая была указана, как место проживания Навального, не проверяли. И повесток в Германию не направляли. По его словам, это не предусмотрено законодательством РФ, поскольку юрисдикция ФСИН распространяется только на территорию России.