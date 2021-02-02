В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается отсрочить начисление пени за просрочку оплаты налога на имущество физлиц до сентября 2021 года.

Документ подготовили депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым. Принять такие меры они предлагают в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Установить, что на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц пени начисляются за налоговый период 2019 года - начиная с 1 сентября 2021 года", - следует из текста законопроекта.

Это изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и окажет поддержку семьям с низкими доходами, указали разработчики.

Сергей Миронов отметил, что на фоне пандемии у граждан сократились доходы. "Россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество, - призвал парламентарий.

Он напомнил, что в апреле прошлого года правительство своим постановлением заморозило выплату пеней по просроченным коммунальным платежам и взносу на капитальный ремонт. "Самое время объявить аналогичный мораторий на уплату пеней по налогу на имущество физических лиц", - полагает Миронов.

Кабмин в своем отзыве указал, что реализация инициативы приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ, однако информация об их объемах и источниках компенсации в материалах к законопроекту отсутствует.