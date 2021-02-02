В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков

Правительство Испании признало COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения, об этом кабинет министров страны заявил через Twitter 2 февраля.

Совет министров королевства одобрил соответствующий декрет о признании COVID-19 в качестве профессионального заболевания работников сферы здравоохранения и медико-социальных работников, сказано в сообщении.

Это нововведение гарантирует, что переболевшие коронавирусом сотрудники системы здравоохранения Испании смогут пользоваться льготами социального страхования в течение неограниченного периода времени. С начала пандемии в королевстве переболели коронавирусом 118 тысяч медиков, более ста из них скончались.