Сотрудники сводной группировки МЧС России в Нагорном Карабахе провели контрольную проверку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, восстанавливаемой с использованием стройматериалов, доставленных из России.

Спасатели МЧС уже проверили ход ремонта более десятка частных жилых домов в населенном пункте Красный Базар Мартунинского района.

"Строители ремонтируют крыши домов, устанавливают новые окна и двери. Всего в регионе восстановлено уже более 300 объектов. К работам привлечено 85 строительных организаций", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, спасатели проводят специальные уроки по безопасности. На днях прошли занятия с преподавателями Карабахского университета по формированию навыков поддержки студентов в чрезвычайных ситуациях.

По сообщению пресс-службы МЧС, такие занятия в учебных заведениях региона проводятся с декабря 2020 года. На данный момент в подобных уроках приняли участие 245 учителей школ и преподавателей высших учебных заведений.

Уроки по безопасности проходят и в школах. Специалисты сводной группировки МЧС рассказывают детям о действиях при обнаружении взрывоопасных предметов, обучают оказанию первой помощи .

Уроки безопасности посетили уже более четырех тысяч учеников из 54 школ Нагорного Карабаха.

Сейчас в Карабахе спасатели МЧС контролируют ход восстановления села Красный Базар

Параллельно с этим саперы группировки МЧС совместно со своими азербайджанскими коллегами продолжают разминировать район за районом. Пиротехническая группа центра "Лидер" сейчас работает в Мартунинском районе, закончив ранее работы в Аскеранском районе. Параллельно продолжается разминирование у населенного пункта Афатли Агдамского района. Там пиротехниками обследовано уже порядка 13 гекторов. За весь период в этих районах специалисты обследовали свыше 110 га, где обнаружили около 15 тысяч боеприпасов.

Кроме того, в рамках сотрудничества МЧС России и Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с азербайджанскими пиротехниками.