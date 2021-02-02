В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным

Компания "Ив Роше", фигурировавшая во втором уголовном деле в отношении блогера Навального, выпустила пресс-релиз (перевод "РГ").

В нем говорится, что дело "Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток" относится к разбирательству по коммерческим вопросам 2012 года, в рамках которого применялись обычные процедуры для защиты интересов компании. Вердикт суда был вынесен 30 декабря 2014 года, подтвержден Московским городским судом в 2015 году и Верховным судом России в 2018 году. Таким образом, дело "Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток" закрыто, заявили в компании.

Далее, с 2018 года ведется разбирательство в суде французского города Ван после иска, поданного во Франции братьями Навальными. Groupe Rocher не может комментировать продолжающееся расследование.