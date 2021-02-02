Оказание медпомощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими и другими опасными недугами, включая COVID-19, будет контролироваться на всех этапах. Стоит задача обеспечить преемственность лечения и реабилитации, - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с представителями страховых медорганизаций.

Чтобы больного, условно говоря, "вели за руку" на всех этапах лечения, нужно пересматривать всю существующую систему медпомощи. "Нужно выделить конкретные состояния и болезни, которые в большей степени влияют на смертность, и в контрольной деятельности делать акцент именно на этих группах пациентов", - считает министр. По его мнению, это не только лидирующие во вкладе в смертность сердечно-сосудистые и онкозаболевания, но также состояния после перенесенного COVID-19.

Каждый пациент должен почувствовать, что о его здоровье заботятся - и участковый врач в поликлинике, и узкие специалисты, и доктора, обеспечивающие стационарное лечение и высокотехнологичную помощь с последующим восстановительным комплексом. "Эту коммуникацию в рамках трансформации первичной медико-санитарной помощи нам предстоит выстроить за очень короткий промежуток времени", - отметил Мурашко.

"Основная задача здравоохранения на сегодняшний момент - снижение смертности россиян, - прокомментировал "РГ" итоги встречи вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Для этого необходимо внедрить единую методику сопровождения пациентов групп высокого риска смерти. Важным представляется и пересмотр подходов к контрольно-экспертной деятельности: акцент должен быть смещен на нарушения стандартов, порядков, клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи, имеющих неблагоприятные последствия или создающие риски для здоровья пациентов".