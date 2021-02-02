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Рубрика: Общество

Пациент тут главный

Минздрав хочет обеспечить этапность в лечении
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Оказание медпомощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими и другими опасными недугами, включая COVID-19, будет контролироваться на всех этапах. Стоит задача обеспечить преемственность лечения и реабилитации, - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с представителями страховых медорганизаций.
Михаил Мурашко: пациент должен чувствовать заботу. Фото: Александр Корольков/РГ Михаил Мурашко: пациент должен чувствовать заботу. Фото: Александр Корольков/РГ
Михаил Мурашко: пациент должен чувствовать заботу. Фото: Александр Корольков/РГ

Чтобы больного, условно говоря, "вели за руку" на всех этапах лечения, нужно пересматривать всю существующую систему медпомощи. "Нужно выделить конкретные состояния и болезни, которые в большей степени влияют на смертность, и в контрольной деятельности делать акцент именно на этих группах пациентов", - считает министр. По его мнению, это не только лидирующие во вкладе в смертность сердечно-сосудистые и онкозаболевания, но также состояния после перенесенного COVID-19.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших

Каждый пациент должен почувствовать, что о его здоровье заботятся - и участковый врач в поликлинике, и узкие специалисты, и доктора, обеспечивающие стационарное лечение и высокотехнологичную помощь с последующим восстановительным комплексом. "Эту коммуникацию в рамках трансформации первичной медико-санитарной помощи нам предстоит выстроить за очень короткий промежуток времени", - отметил Мурашко.

"Основная задача здравоохранения на сегодняшний момент - снижение смертности россиян, - прокомментировал "РГ" итоги встречи вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Для этого необходимо внедрить единую методику сопровождения пациентов групп высокого риска смерти. Важным представляется и пересмотр подходов к контрольно-экспертной деятельности: акцент должен быть смещен на нарушения стандартов, порядков, клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи, имеющих неблагоприятные последствия или создающие риски для здоровья пациентов".

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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