В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Родился в Ленинграде. В начале 1930-х под руководством С.Я. Маршака учился в "Детском университете", созданном по инициативе С.М. Кирова. Публиковался с 10 лет.
С отличием окончил школу.
Поступил в Ленинградский горный институт на геолого-разведочный факультет.
В июле 1941 года вступил добровольцем в народное ополчение. Был тяжело ранен в боях под Старым Петергофом.
Умер от ран в госпитале. Похоронен в Ораниенбауме.
В списке безвозвратных потерь Центрального архива Министерства обороны в графе "сведения о родственниках" названо имя Сашиного отца Котульского Владимира Клементовича. В графе "Местонахождение": "Норильск (на Енисее), до востребования..."