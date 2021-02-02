В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Александр Котульский, 26 лет

Котульский (Катульский) Александр Владимирович (12.05.1915 [по другим данным - 1920] - 24.09.1941), рядовой 133-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, воевал на Ленинградском фронте.

Родился в Ленинграде. В начале 1930-х под руководством С.Я. Маршака учился в "Детском университете", созданном по инициативе С.М. Кирова. Публиковался с 10 лет.

С отличием окончил школу.

Поступил в Ленинградский горный институт на геолого-разведочный факультет.

В июле 1941 года вступил добровольцем в народное ополчение. Был тяжело ранен в боях под Старым Петергофом.

Умер от ран в госпитале. Похоронен в Ораниенбауме.

В списке безвозвратных потерь Центрального архива Министерства обороны в графе "сведения о родственниках" названо имя Сашиного отца Котульского Владимира Клементовича. В графе "Местонахождение": "Норильск (на Енисее), до востребования..."