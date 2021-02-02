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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке из-за снегопада объявлено чрезвычайное положение

Текст: Максим Макарычев
Сильный шторм обрушился на восточное побережье США, что привело к закрытию школ, пунктов вакцинации и ограничению передвижений граждан. В Нью-Йорке мэр города Билл де Блазио в этой связи объявил чрезвычайное положение, рекомендуя жителям оставаться дома и ограничив несущественные поездки до утра вторника.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Синоптики прогнозируют, что в Нью-Йорке и еще в трех штатах высота снежного покрова составит 45- 60 сантиметров, что может побить исторические рекорды. "У нас чрезвычайное положение, - сказал де Блазио на пресс-конференции. - Я боюсь, что эта сложная ситуация, которая может ухудшиться".

Фото: iStock
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Во Власти стихии окажется обширная территория - от Пенсильвании до штата Мэн, сообщает National Public Radio. Также прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 22 метров в секунду. Говоря об интенсивности осадков, синоптики Национальной метеорологической службы США заявили, что всего за час высота снежного покрова увеличивается на пять сантиметров.

Непогода привела к отключениям электроэнергии в некоторых штатах. Губернаторы Коннектикута и Нью-Джерси также объявили чрезвычайное положение, как и власти Филадельфии. Занятия в школах отменены. Многие штаты также приостановили тестирование на COVID-19 и вакцинацию. В Нью-Йорке все пункты вакцинации закрыты до среды.

В понедельник губернатор Нью-Джерси Филип Мерфи приостановил автобусное и железнодорожное сообщение в штате. Более 1600 рейсов были отменены в крупных аэропортах на востоке США, включая международный аэропорт Ньюарк Либерти, аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке и международный аэропорт Филадельфии, сообщает ВВС. В нью-йоркском аэропорту Ла Гуардия все рейсы были приостановлены с утра понедельника.

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