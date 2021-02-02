Уникальный комплекс отбора военнослужащих сейчас разрабатывается в Военном инновационном технополисе "ЭРА".
Система отбора военных будет создана на основе популярного сейчас метода психофизиологии, рассказали в Минобороны России. Уже завершается подготовительный этап исследований по разработке нейропсихологических методов диагностики.
Метод этого анализа чем-то схож с работой полиграфа. К человеку подсоединяют провода, и чувствительные датчики следят за всеми изменениями организма в ходе проведения теста.
Однако следить комплекс будет не только за правдивостью ответов на вопросы. Умные датчики будут наблюдать за мимикой и жестами человека.
Кроме того, в ходе тестирования будет регистрироваться активность отделов головного мозга, движения глаз, направление взгляда, дыхание, сердцебиение.
"Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", - отметили в военном ведомстве.
После полной диагностики система сможет выдать свою оценку стрессоустойчивости бойца в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения специальных задач.
Комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах для эффективного распределения военнослужащих в войска. Также это позволит назначать военных на должности с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.
Сейчас профотбор военнослужащих традиционно проходит, что называется, "по бумажке. В класс заводят военных, которые отвечают на шаблонные вопросы.
В минобороны намерены изменить уже устоявшиеся правила. Новая методика позволит отсеять неподходящих для службы кандидатов еще на ранней стадии.
А также выбрать новобранцу наиболее подходящее место службы.