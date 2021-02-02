Новости

Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
В Москве на 30 процентов подорожали комнаты в домах под реновацию 17:11
Песков: Прибывшие на заседание по делу Навального дипломаты не должны давить на суд 17:05
Путин: Меня смущают слова "элитный, элитарный" 17:03
Путин призвал к поддержке языков и культуры народов РФ 16:59
В России выявили 77 мутаций коронавируса 16:56
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики 16:54
В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 19:06
Рубрика: Власть

Нейроны подскажут

Система отбора по психологическим признакам появится в минобороны
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Военнослужащим Российской армии помогут определиться с тем, к какой воинской специальности они больше всего предрасположены.
Продолжить ли служить на флоте? Или перейти в ВДВ? На эти вопросы даст ответы новая система отбора военнослужащих. Фото: Сергей Михеев/РГ Продолжить ли служить на флоте? Или перейти в ВДВ? На эти вопросы даст ответы новая система отбора военнослужащих. Фото: Сергей Михеев/РГ
Продолжить ли служить на флоте? Или перейти в ВДВ? На эти вопросы даст ответы новая система отбора военнослужащих. Фото: Сергей Михеев/РГ

Уникальный комплекс отбора военнослужащих сейчас разрабатывается в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году

Система отбора военных будет создана на основе популярного сейчас метода психофизиологии, рассказали в Минобороны России. Уже завершается подготовительный этап исследований по разработке нейропсихологических методов диагностики.

Метод этого анализа чем-то схож с работой полиграфа. К человеку подсоединяют провода, и чувствительные датчики следят за всеми изменениями организма в ходе проведения теста.

Однако следить комплекс будет не только за правдивостью ответов на вопросы. Умные датчики будут наблюдать за мимикой и жестами человека.

Система выдаст свою оценку устойчивости бойца к стрессам в экстремальных ситуациях

Кроме того, в ходе тестирования будет регистрироваться активность отделов головного мозга, движения глаз, направление взгляда, дыхание, сердцебиение.

"Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности", - отметили в военном ведомстве.

"РГ" публикует закон о воинских званиях для педагогов военных учебных центров

После полной диагностики система сможет выдать свою оценку стрессоустойчивости бойца в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения специальных задач.

Комплекс планируется использовать в воинских частях и военкоматах для эффективного распределения военнослужащих в войска. Также это позволит назначать военных на должности с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Сейчас профотбор военнослужащих традиционно проходит, что называется, "по бумажке. В класс заводят военных, которые отвечают на шаблонные вопросы.

В минобороны намерены изменить уже устоявшиеся правила. Новая методика позволит отсеять неподходящих для службы кандидатов еще на ранней стадии.

А также выбрать новобранцу наиболее подходящее место службы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит