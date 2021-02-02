В России более 1,1 миллиона людей живут с ВИЧ, и распространение инфекции продолжается, хотя и заметно медленнее, чем несколько лет назад, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в соцсфере при правительстве.

В 2020 году заболеваемость ВИЧ составила 40,77 на 100 тысяч населения. По предварительным данным, заразившихся в прошлом году примерно на четверть меньше, чем в предыдущем. Уменьшилась на 4,3% смертность. Но о благополучии говорить очень рано - ежегодно заболевают сотни тысяч людей, большинство в самом активном возрасте - 30-44 лет, а умирают в среднем уже в 39 лет, отметила Голикова. Это несмотря на то, что антиретровирусные препараты позволяют жить людям с вирусом нормальной жизнью долгие годы и остановить передачу патогена другим.

В конце прошлого года правительство утвердило стратегию по профилактике и борьбе с инфекцией до 2030 года, в ее рамках к маю минздрав должен представить детальный план действий. Один из ключевых моментов - лекарства. Антиретровирусную терапию, блокирующую разрушительное действие вируса иммунодефицита на организм, получают 70% пациентов с положительным ВИЧ-статусом. При этом до 80% тех, кто лечится - фактически достигает ремиссии с неопределяемой вирусной нагрузкой. Но ведь остаются еще 30%. Кроме того, как признал замминистра здравоохранения Олег Гриднев, в некоторых регионах с лекарствами случаются перебои - и из-за логистики, и из-за финансовых проблем. Хотя в случае с ВИЧ непрерывность терапии очень важна - в противном случае болезнь возвращается, а вирус может стать нечувствительным к лечению.

Как отметил главный внештатный специалист по ВИЧ/СПИД Минздрава Алексей Мазус, применение антиретровирусных лекарств расширяется - помогло то, что их производство локализовали в России, и они стали дешевле. Теперь нужно наладить проихводство инъекционных лекарств последнего поколения. "В год нашему пациенту надо выпивать примерно 1,5 тысячи таблеток, а препараты пролонгированного действия - это 6-12 уколов в год. Повышается приверженность лечению со стороны пациентов и его эффективность", - подчеркнул Мазус.

Большое наше достижение - практически удалось остановить передачу вируса от матери новорожденному. Но главный внештатный детский специалист по ВИЧ Евгений Воронин заострил внимание на другой проблеме: подростки, вступая в трудный возраст, склонны бросать лечение.

Кроме того, до сих пор, поменяв регион проживания (но не регистрацию), люди с ВИЧ теряют возможность получать лекарства бесплатно, отметила директор фонда соцразвития и охраны здоровья "Фокус-Медиа" Евгения Алексеева. В минздраве считают, что отчасти поможет снять остроту этой проблемы создание федерального регистра пациентов с ВИЧ - такая работа началась в прошлом году.